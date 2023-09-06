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В Подмосковье студенческие отряды приступили к сортировке овощей

06 сентября 2023, 10:50
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Группа компаний «Малино» активно привлекает студенческие отряды к сортировке и сбору сезонных овощей на своих полях.

Студенческие отряды привлекаются в сезон сбора урожая и продлятся до конца октября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Работы проходят на полях ООО «СПК им. Ленина» и АО «Северка», где порядка 70 студентов уже приступили к сортировке урожая.

«Объемы урожая внушительные — на двух предприятиях планируют сортировать порядка 350 тонн овощей в день. Молодежь работает по гражданско-правовым договорам с оплатой труда, питанием и жильем на время работ», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Студенты трудятся в графике 2/2 и за месяц плодотворной работы могут заработать порядка 35 тысяч рублей.

Принять участие в сборе и сортировке овощей можно подав заявку по номеру телефона: +7 (926) 142 89 98.

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Опрос показал, работники каких сфер ​боятся просить повышения зарплаты
Почти половина россиян не просит начальство повысить зарплату
06 сентября 2023, 11:16

Фото: IStock/Fascinadora

Согласно опросу сервиса Авито Работа, в котором приняли участие больше 10 тысяч россиян, 46% респондентов никогда не обсуждали карьерный рост и повышение зарплаты с начальством. А 57% опрошенных и вовсе не рассчитывают получить повышение в этом году.
Как говорится в исследовании, реже всего карьерные перспективы обсуждают женщины. А наиболее смелыми в этом вопросе оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет: среди них никогда не обсуждали тему повышения только 29%.
 
Меньше всего готовы говорить о повышении сотрудники сфер искусства (58%), логистики (54%), образования (52%), а также медицины (51%) и традиционной торговли (50%). Чаще всего такие люди живут в Самаре, Ростове-на-Дону и Перми.
 
А вот готовы отстаивать свои карьерные желания представители маркетинга, рекламы и PR (75%), IT (72%) и банкинга (67%), а также жители Казани и Екатеринбурга (66%).
 
48% опрошенных отметили, что получили прибавку к зарплате в течение последнего года, 29% заявили, что это было около двух лет назад, ещё 20% участников опроса указали, что получали надбавку более четырёх лет назад. 
 
Чтобы получить повышение по зарплате 43% респондентов готовы учиться и повышать свою квалификацию, а треть согласны брать на себя дополнительные обязанности. 

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#карьера
#россияне
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В Ханты-Мансийске проведут Всероссийскую конференцию финно-угорских спасателей
06 сентября 2023, 10:51

Фото: iStock/Tzido

Всероссийская конференция финно-угорских спасателей состоится в Ханты-Мансийске 20-22 сентября. Об этом сообщили в федеральном агентстве по делам национальностей, при поддержке которого организовано мероприятие.
В конференции примут участие литераторы, представители науки в сфере литературоведения, языкознания и этнографии, а также книгоиздания. Также здесь соберутся сотрудники библиотек и учебных заведений и переводчики. Всего планируется около 200 участников. На мероприятии планируется обсудить вопросы в сфере финно-угорской литературы.

Основной целью конференции является поддержка развития литературы, языков и культуры, а также сохранение этнической идентичности финно-угорских народов. Кроме того, планируется поднять интерес общественности к их культуре, быту и традициям. 

Следить за мероприятием можно будет онлайн на портале «Югра литературная».

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#сотрудники
#развитие
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Член ЦИК Казахстана Утемисов: комиссия готова провести референдум по строительству АЭС
ЦИК Казахстана готова к референдуму о строительстве АЭС
06 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/Rainer Puster

ЦИК Казахстана готова к проведению в этом году референдума по строительству атомной электростанции. Об этом заявил член избирательной комиссии государства Шавкат Утемисов.
Он добавил, что все работы по подготовке к проведению референдума идут в плановом режиме.

В настоящее время точная дата проведения референдума ещё неизвестна, однако Утемисов заявил, что ЦИК готова к его проведению.

Ранее сообщалось, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС. При этом, официальный представить МИД страны Айбек Смадияров заявил, что говорить о полноценном членстве Казахстана в БРИКС ещё рано.

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#казахстан
#аэс
#референдум
#строительство
#избирком
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Такер Карлсон взял интервью у экс-любовника Барака Обамы
06 сентября 2023, 10:31

РИА Новости/Михаил Климентьев

Американский телеведущий планирует опубликовать интервью с неким Ларри Синклером, который утверждает, что у него в 1999 году был секс с Баракой Обамой, еще до того, как тот стал президентом страны.
Свою журналистскую «бомбу» Карсон анонсировал в социальной сети Х (бывший Twitter), добавив, что полная версия интервью, где Синклер рассказывает свою историю, выйдет в эфир 6 сентября. В предварительном видео тот также заявляет, что они с Обамой вместе  употребляли наркотики.

Барак Обама стал первым в истории темнокожим президентом США в 2008 году. До этого, с 2005 по 2008 год он занимал пост сенатора от штата Иллинойс, а с 1997 по 2004 год был законодателем в этом же штате.

Синклер уже выдвигал подобные скандальные утверждения в 2008 году, во время президентских выборов. После одной из пресс-конференций его арестовали. Тогда он так и не предоставил каких-либо доказательств своих слов. Офис Обамы отказался давать комментарии.

Интересный факт: в 2016 году Обама присвоил статус национального памятника известному гей-бару The Stonewall в Нью-Йорке.

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#президент
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Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок
06 сентября 2023, 10:28

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Все родители детей школьников знают, как важно, в целях безопасности, быть в курсе — когда ребенок закончил уроки, отправился на тренировку в спортивную секцию, или на какие-либо другие занятия, вернулся домой. Узнать местонахождения ребёнка поможет функция «Связные контакты» мобильного приложения Системы-112 Московской области.

Функция «Связные контакты» мобильного приложения Системы-112 Московской области помогает родителям знать местоположение детей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

 Чтобы воспользоваться функцией необходимо загрузить мобильное приложение «112 МО» на свой телефон и телефон ребёнка, в разделе «Связанные контакты» нужно ввести его номер телефона, а также подтвердить запрос на отслеживание местоположения. После этого вам станет доступна интерактивная карта и отметка о нахождении на ней ваших детей.

Также в приложении недавно появился ряд новых функций: 
— Функция видеочата позволяет связаться с операторами-сурдопереводчиками;
— Функция, позволяющая связаться с бригадой скорой медицинской помощи для получения информации о прибытии на вызов;
— Функция интерактивного помощника при ДТП теперь будет помогать водителям определить возможность упрощенного оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД;
— Функция упрощенного оформления ДТП;
— Информация об эвакуации;
— Пользователи могут оперативно узнать, где находится автомобиль, и забрать его со штрафстоянки. Статус транспортного средства можно посмотреть в личном кабинете;
— Функция в оказании помощи в нахождении пропавших без вести людей. Эта функция поможет найти пропавшего человека, если он попал в больницу.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Жителям Подмосковья рассказали, чем полезны новые функции мобильного приложения «112 МО».

Порядка 35 тысяч вызовов поступает на номер 112 в Подмосковье за сутки. 

Жители Подмосковья могут сообщить о запахе газа по номеру «112».
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Новый детский сад в Котельниках на 350 воспитанников поставили на кадастр
06 сентября 2023, 10:17

Фото: Минжилполитики МО

Ещё один детсад на 350 детей достроили на территории жилкомплекса «Белая Дача парк» городского округ Котельники. Его ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
Площадь трёхэтажного здания – порядка 5 тыс кв м. В нём смогут разместиться 14 групп воспитанников от полутора до семи лет. В здании будут находиться физкультурный и актовый залы, пищеблок, медицинский и методические кабинеты, прачечная и технические помещения.
 
Строительство велось в рамках государственной программы. 

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#минжилполитики мо
#подмосковье
#московская область
#детские сады
#котельники
#строительство
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В «Союзмультфильме» сообщили о смерти актера и режиссера Константина Арефьева
06 сентября 2023, 09:59

Фото: iStock/jorgeantonio

В понедельник, 4 сентября, скончался артист Константин Арефьев в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в киностудия «Союзмультфильм».
«Печальные новости. На 60-ом году жизни не стало Константина Арефьева – талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм»», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что Арефьев был разносторонним и энергичным человеком, а память о нем сохранится во многих картинах. В киностудии выразили соболезнования родным и близким режиссера, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой.

Накануне также стало известно, что в возрасте 94 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян.

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#союзмультфильм
#новости
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В сельское хозяйство Подмосковья инвестируют 3,5 млрд рублей
06 сентября 2023, 09:57

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект животноводческого комплекса и молокоперерабатывающего завода компании «Молочная Нива» в городском округе Шаховская.

В Шаховской планируется строительство фермы на 2400 коров и молочного завода, который будет перерабатывать до 100 тонн молока в сутки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На предприятии установят инновационное оборудование, что позволит выпускать более 15 видов продукции: молоко различной жирности, кефир, йогурты питьевые и термостатные, творог, сливки, сметану, сливочное масло, твердые, полутвердые, молодые и творожные сыры. Реализация проекта запланирована на 2024 год. Реализация проекта создаст 300 рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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Менеджер RuStore Самарцева назвала способы защиты детей от взрослого контента
06 сентября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/metamorworks

Оградить детей от нежелательного контента в интернете родителям помогут специальные приложения, блокирующие нежелательные сайты, ограничения в операционной системе устройства и установка детских режимов.
Об этом сообщила ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева. В беседе с РИА Новости эксперт отметила, что в то время, когда ребенок начинает использовать смартфон для игр и поиска информации без контроля взрослых, а также самостоятельно регистрируется в социальных сетях и мессенджерах, очень важно объяснить ему правила безопасности в интернете, а также установить детский режим на само устройство.

Существуют различные способы обеспечения безопасности детей в интернете. Например, специальные приложения, блокирующие нежелательные сайты, ограничения в операционной системе, детские режимы в магазинах приложений или родительский контроль от операторов мобильной связи.

Дети часто умеют обходить ограничения. Например, при установке временных лимитов они могут удалить и заново установить приложение, время которого истекло. Или изменить часовой пояс. Поэтому важно обсудить свое решение с ребенком, объяснить, например, почему он не может играть в ту или иную игру. Иначе дети могут воспринять это как несправедливый, необоснованный запрет или наказание, заключила эксперт.

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