В Подмосковье студенческие отряды приступили к сортировке овощей

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Студенческие отряды привлекаются в сезон сбора урожая и продлятся до конца октября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Работы проходят на полях ООО «СПК им. Ленина» и АО «Северка», где порядка 70 студентов уже приступили к сортировке урожая.
«Объемы урожая внушительные — на двух предприятиях планируют сортировать порядка 350 тонн овощей в день. Молодежь работает по гражданско-правовым договорам с оплатой труда, питанием и жильем на время работ», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Студенты трудятся в графике 2/2 и за месяц плодотворной работы могут заработать порядка 35 тысяч рублей.
Принять участие в сборе и сортировке овощей можно подав заявку по номеру телефона: +7 (926) 142 89 98.
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