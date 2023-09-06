В Подмосковье студенческие отряды приступили к сортировке овощей

Группа компаний «Малино» активно привлекает студенческие отряды к сортировке и сбору сезонных овощей на своих полях.

Студенческие отряды привлекаются в сезон сбора урожая и продлятся до конца октября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





«Объемы урожая внушительные — на двух предприятиях планируют сортировать порядка 350 тонн овощей в день. Молодежь работает по гражданско-правовым договорам с оплатой труда, питанием и жильем на время работ», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Работы проходят на полях ООО «СПК им. Ленина» и АО «Северка», где порядка 70 студентов уже приступили к сортировке урожая.

Студенты трудятся в графике 2/2 и за месяц плодотворной работы могут заработать порядка 35 тысяч рублей.

Принять участие в сборе и сортировке овощей можно подав заявку по номеру телефона: +7 (926) 142 89 98.

Читайте также:

Четыре зубра сбежали из вольера в Ленинградской области (видео).

В сельское хозяйство Подмосковья инвестируют 3,5 млрд рублей.