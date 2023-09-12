В Подмосковье свыше 160 тысяч льготников уже установили электронный социальный паспорт

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьёва, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Уже свыше 160 тысяч жителей Подмосковья скачали цифровой паспорт льготника. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Оформить электронный социальный паспорт можно на сайте.
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