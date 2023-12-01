В Подмосковье свыше 23 тысяч жителей воспользовались онлайн-записью к ветеринару

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Более 23 000 человек в Подмосковье записали животных на прием к ветеринару онлайн. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Записать своего четвероногого друга к врачу жители Московской области могут с помощью портала Госуслуг.
Стоит отметить, что чаще всего к специалистам приводят кошек, собак и хорьков. Кроме этого,врачи отметили, что самые распространенные процедуры это вакцинация, стерилизация или кастрация животного.
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«Сегодня в 53 клиниках государственной ветслужбы Подмосковья можно записать своего любимца на прием к ветеринарному врачу, не выходя из дома. Чтобы записать домашнее животное к специалисту необходимо только авторизоваться на РПГУ и выбрать врача. Информация о записи поступит на указанный номер телефона или e-mail в течение 5 минут», - отметил министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева