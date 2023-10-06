750 детей-сирот получили жилье в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В 2023 году в Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«С начала года в Подмосковье обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на этот год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата», - поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Она также отметила, что срок получения сертификатов продлили до 1 ноября. Его преимущество заключается в своевременном оформлении квартиры в собственность ребенку в любом округе Подмосковья.
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