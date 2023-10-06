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750 детей-сирот получили жилье в Подмосковье

06 октября 2023, 14:44
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В 2023 году в Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«С начала года в Подмосковье обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на этот год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата», - поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Она также отметила, что срок получения сертификатов продлили до 1 ноября. Его преимущество заключается в своевременном оформлении квартиры в собственность ребенку в любом округе Подмосковья.


Стоит отметить, что на жилье для сирот из бюджета Московской области выделено почти 4 млрд рублей. Всего 876 детей-сирот получать квартиры в 2023 году.


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#московская область
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Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Тhe Hollywood Reporter: актер из фильмов Тарантино Кит Джефферсон умер в 53 года
06 октября 2023, 15:25

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский актер Кит Джефферсон, известный по фильмам Квентина Тарантино, скончался в возрасте 53 лет после борьбы с раком. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
О смерти актера сообщила его представитель Николь Сент-Джон. Сообщается, что диагноз Джефферсону поставили в августе. Об этом актер сообщил своим поклонникам в социальных сетях.

Кит Джефферсон родился в 1970 году в Хьюстоне. В 1995 году он дебютировал в кино в фильме «Мальчики на стороне».

За 28 лет карьеры Джефферсон снялся в девятнадцати фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах: «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный» и «Однажды в Голливуде».

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#актёр
#диагноз
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В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах
06 октября 2023, 14:02

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить мигрантам работать в медицине, образовательных учреждениях, фармацевтике и такси. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект внесен депутатами Сергеем Мироновым, Олегом Ниловым, Яной Лантратовой и другими депутатами. Авторы инициативы пояснили, что с помощью этого законопроекта прекратится увеличение числа мигрантов в указанных отраслях экономики, в результате чего появятся дополнительные рабочие места для россиян.

Законопроект также предлагает ограничение допустимой доли иностранных работников в пять процентов от общего числа занятых по каждому виду экономической деятельности.

Отмечается, что по действующим нормам, российское правительство вправе каждый год устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики. 

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#законопроект
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В России резко увеличилось число банкротств среди граждан
06 октября 2023, 14:01

Фото: istockphoto/jinga80

С начала 2023 года около 250 тысяч россиян были признаны банкротами, что является третью от всего количества за последние 7 лет.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику «Федресурса». Процедура банкротства была запущена в 2015 году, но в 2023 году количество персональных банкротств увеличивалось значительно быстрее. По сравнению с аналогичным периодом прибавка составила 28,8%.
 
Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин считает, что такая динамика связана с изменениями в законодательстве, упрощающими подачу заявления.
 
Сейчас россияне получают статус банкрота двумя способами – через суд или по упрощенной процедуры через МФЦ. При этом суда не избежать, если обязательства превышают 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что банкротство продавца жилого помещения не должно нарушать права добросовестного приобретателя. Такое мнение высказал «Радио 1» глава профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Сейчас в нижней палате парламента рассматривают инициативу, призванную облегчить жизнь покупателям жилого помещения, например, у банка, позже подавшего заявление о признании банкротом.

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#россия
#банкротство
#деньги
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Дождь и сильный ветер в Подмосковье сменятся гололедицей
06 октября 2023, 14:00

Фото: Минтранс МО

В Московской области до 21 часа ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«С 14 часов до 21 часа 6 октября в Подмосковье ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 16-18 м/с, дождь, местами сильный», – говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют в непогоду избегать на улице деревьев, рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.
 
А уже ночью в отдельных районах Подмосковья температура может опуститься до -2°С. На дорогах возможно образование льда. Водителям следует быть осторожнее. 

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#московская область
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У актрисы Светланы Светличной диагностирована пневмония
06 октября 2023, 13:40

Фото: istockphoto/sudok1

Актриса лечится в психиатрическом стационаре Гиляровского, куда была госпитализирована год назад.
83-летняя звезда «Бриллиантовой руки», Светлана Светличная, пишет SHOT, пожаловалась на боли в груди. Медики сделали рентген и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. Болезнь не запущена, лёгкие не деформированы, поэтому состояние Светланы Светличной оценивается как стабильное. Актриса проходит курс лечения. Есть все шансы на скорое выздоровление.
 
Невестка Светланы Светличной Мария Ивашева рассказала, что актриса чувствует себя хорошо. Также, по её словам, в клинике Светличную силой никто не удерживает.
 
Ранее друзья актрисы делали заявление, что страдающую деменцией Светличную якобы не выпускают из психбольницы и не дают с ней видеться.

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В Кремле прокомментировали катастрофу с самолетом Пригожина
Песков заявил, что следствие по делу катастрофы самолета Пригожина продолжается
06 октября 2023, 13:34

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обнаруженные осколки в телах погибших в самолете главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина одним из установленных фактов. Об этом сообщает издание РИА Новости.

«Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Пригожина пока не было», — заявил представитель Кремля.
Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе форму «Валдай» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ему подробности расследования. Глава следственного комитета доложил, что в телах погибших обнаружили осколки ручной гранаты. Отмечается, что внешнего воздействия на самолет не было.

Безнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следователи изъяли бортовые самописцы и изучили необходимые документы. Песков заявил, что после выяснения всех обстоятельств дела будет предоставлен доклад.

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В Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь
Алиханов: в Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
06 октября 2023, 13:13

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Губернатор Антон Алиханов сообщил, что первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая. Об этом Алиханов написал в своем телеграм-канале.
«Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка – Санкт-Петербург», — написал Алиханов.

По словам губернатора, транспортные компании хотят сделать этот логистический путь постоянным. Он также отметил, что отправлять судна по такому пути выходит быстрее и дешевле, чем через Суэцкий канал.

Напомним, ранее Российский лидер Владимир Путин заявил, Россия и Китай планируют создать рабочий орган по проекту «Северный морской путь». По его словам, наблюдается потенциал для сотрудничества в этом вопросе.

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Чечня и Тыва стали лидерами среди регионов РФ по жизнеспособности общества
06 октября 2023, 13:11

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Лидерами регионов России в рейтинге по уровню жизнеспособности общества стали Чеченская Республика и Республика Тыва.
На третьем месте в рейтинге оказалась Республика Ингушетия. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Дагестан.

Отмечается, что национальный индекс ноосферного развития регионов России, который включает оценку субъектов страны по уровню жизнеспособности общества, был разработан В Государственном университете управления (ГУУ). Этот рейтинг предлагает новый взгляд на измерение сбалансированного развития регионов нашей страны.

«Национальный индекс ноосферного развития позволяет показать степень сбалансированности экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России. … Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности», — прокомментировал в беседе с RT ректор ГУУ Владимир Строев.

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#россия
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В России стали чаще приглашать на работу пенсионеров
06 октября 2023, 13:09

Фото: istockphoto/insta_photos

Число вакансий, которые подходят сотрудникам пенсионного возраста, в сентябре выросло в 2,7 раза в сравнении с прошлым годом.
Такие данные приводят аналитики «Авито Работы», пишет «Лента.ру». Самый значительный рост запросов работодателей с сентября прошлого года произошёл в сегменте туризма и ресторанов. Более чем в 2 раза увеличилось число предложений о работе для пожилых в строительной отрасли и в сельском хозяйстве.
 
Размер зарплаты, которую предлагают сотрудникам старшего поколения, вырос на 15%, составив почти 60 тысяч рублей.
 
Аналитики отмечают, что на фоне значительного увеличения объёма соответствующих вакансий сотрудники с опытом сами стали чаще откликаться. За год в сфере бухгалтерии и образования число реакций увеличилось в 1,7 и 1,5 раза соответственно.

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