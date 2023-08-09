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В Подмосковье «цифра» помогает проверять школы и детсады

09 августа 2023, 18:58

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В Московской области чистоту и порядок на территориях образовательных учреждений контролируют с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья»

С помощью искусственного интеллекта проверяется порядка 3,7 тысяч школ и детских садов ежедневно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2023 года в «цифре» провели более 1,37 млн. проверок. Цифровой контроль ведется, чтобы территории школ и детских садов в регионе были безопасными и комфортными для детей. В преддверии нового учебного года это особенно актуально», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.


Ответственные сотрудники по специальному чек-листу проводят проверки, фиксируют нарушения или дефекты и загружают их в приложение «Проверки Подмосковья».

Сотрудники проводят около 50 тысяч проверок каждую неделю.

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#сотрудники
#надежда куртяник
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Мясников призвал модернизировать систему здравоохранения
09 августа 2023, 20:04

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости системных изменений как в здравоохранении, так и в медицинской практике.
«Модернизация здравоохранения необходима, но важно изменить саму медицинскую практику. Надо внести изменения в идеологию медицины и принять международно признанные алгоритмы и протоколы во всех областях медицины. Вмешательство в медицину может вызвать протесты со стороны академиков и медсообщества, но это не должно остановить внедрение новых подходов. С первого курса студенты медицинских учебных заведений должны обучаться по новым учебным пособиям, основанным на доказательной медицине и протоколах лечения», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Также он предложил перенести основной упор медицинской помощи из стационаров в поликлиники. Кроме этого, по его мнению, надо разрешить доплаты к существующим тарифам ОМС для облегчения доступа населения к частным медпунктам. Мясников считает, что необходимо введение системы обязательной вакцинации и диспансеризации на базе основных параметров.

При этом, он подчеркнул, что подобные изменения необходимо обсуждать в обществе, прежде чем вводить их.

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#омс
#модернизация
#здравоохранение
#медицина
#общество
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Депутат ГД Кузнецов: Мужчина, оскорбивший мальчика за букву Z, должен понести наказание
09 августа 2023, 19:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева пояснить, что содержало «деятельное раскаяние» мужчины, который оскорбил 11-летнего мальчика за шапку с буквой Z. Обращение депутат опубликовал в своём Telegram-канале.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл дело об оскорблении Александром Неустоевым ребёнка, на котором была шапка с буквой Z. Ему назначили штраф в размере семи тысяч рублей.

Кузнецов потребовал разъяснений по факту смягчения ответственности обвиняемого, на которого изначально было заведено уголовное дело. Уточняется, что он раскаялся, поэтому и получил только штраф. Депутат, в свою очередь, считает это недопустимой и слишком незначительной мерой.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец оскорбил 11-летнего школьника за шапку с буквой Z. Сначала на него было заведено административное дело о мелком хулиганстве, затем уголовное о хулиганстве. Однако суд смягчил меру и назначил ему штраф.

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#суд
#штраф
#уголовное депутат
#госдума
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Бывшего мэра Димитровграда отправили в СИЗО
Обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Большакова арестовали на два месяца
09 августа 2023, 19:48

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Глава Димитровграда Андрей Большаков арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее, чиновник был задержан по подозрению в получении взятки.

Глава города оказывал сопротивление сотрудникам полиции и пытался забаррикадироваться в собственном автомобиле. Силовики были применить физическую силу при задержании чиновника.  

Согласно решению суда, Большаков проведет два месяца в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается. Уточняется, что в соответствии с санкцией статьи, предъявляемой задержанному, ему может грозить до 15 лет заключения. 

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#наказание
#мужчины
#сизо
#расследование
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Депутат Колунов предложить распространить «Сельскую ипотеку» на Подмосковье
09 августа 2023, 19:40

Фото: Telegram-канал Сергея Колунова

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложить распространить программу «Сельская ипотека» на сельские агломерации Московской области. По его словам, он готовит письмо с соответствующим предложением в Минсельхоз России, который выступал с такой инициативой в 2021 году.
«Сельская ипотека» даёт возможность получить ипотечный кредит на строительство или покупку жилого дома в сельской местности. Ипотеку в таком случае выдают по ставке до 3%, а на приграничных территориях – под 0,1%. Суть программы – остановить вымирание посёлков и деревень России, создать достойные условия для развития жизни на селе», – написал Колунов в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что льготные ипотечные условия действуют на всех сельских территориях России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Между тем жители Волоколамска, Лотошина и Шаховской просили депутата распространить льготную ипотеку на Подмосковье. 

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#госдума
#депутаты
#ипотека
#село
#подмосковье
#московская область
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Патриарх Кирилл обратился к религиозным лидерам из-за приговора владыке Ионафану
09 августа 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал религиозных лидеров обратить внимание на уничтожение киевскими властями Украинской православной церкви. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
Поводом для такого обращения стал обвинительный приговор, вынесенный митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану.

В общей сложности девять религиозных лидеров и представителей международных организаций получили послание от патриарха Кирилла. В их числе Папа Римский Франциск, Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В сообщении Патриарх Кирилл напомнил, что 7 августа Винницкий городской суд вынес приговор в отношении митрополита Ионафана, который до последнего оставался верен своей церкви.

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#приговор
#патриарх кирилл
#упц
#рпц
#обращения
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Физик-ядерщик Ожаровский: Атомный гриб убивает моментально
09 августа 2023, 19:02

Фото: istockphoto/KREMLL

Ядерное оружие убивает моментально — ударной волной и световым излучением, а катастрофы на атомных объектах — годами. В этом состоит главное отличие бомбардировок Хиросимы и Нагасаки от чернобыльской катастрофы.
Об этом в беседе с NEWS.ru заявил физик-ядерщик Андрей Ожаровский. По словам ученого, основная разница заключается в количестве радиоактивных веществ, попавших в окружающую среду. Поэтому Нагасаки возродили, а в Чернобыле нет жизни до сих пор. Ожаровский подчеркнул, что при авариях на объектах атомной энергетики существует единственный долгосрочный эффект — радиоактивное загрязнение местности, когда радиация долгие годы отравляет землю, воздух и воду вокруг.

При взрыве атомной бомбы гораздо страшнее мгновенный эффект, когда люди гибнут от светового излучения и ударной волны. Как это было в Хиросиме и Нагасаки, когда практически мгновенно погибли около 40 тысяч человек.

Однако радиоактивное загрязнение и проникающая радиация могут нести в себе угрозу на протяжении многих лет и даже веков. Поэтому Ожаровский в заключение отметил, что необходимо постоянно улучшать технологии и методы предотвращения аварий на ядерных объектах, а также разрабатывать системы защиты от радиации. Только так можно сохранить жизнь на планете в условиях использования атомной энергии.

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#технологии
#воздух
#человек
#загрязнение
#люди
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Активист Бородин просит признать Ахеджакову иноагентом
09 августа 2023, 18:40

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией повторно попросил Генеральную прокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных Сил РФ.
В своем обращении он также просит признать артистку иноагентом и лишить ее всех наград и званий, обладание которыми по его мнению несовместимо с ее публичными высказываниями в отношении Российской Федерации. Поводом для проверки стало выступление Ахеджаковой в Германии. На сцену актриса вышла с флагом Украины, чем вызвала бурную реакцию украинской публики, передает ИА «Регнум». Ранее артистка неоднократно осуждала действие России и проведение спецоперации.

В апреле Бородин уже обращался в Генпрокуратуру с просьбой признать Ахеджакову иноагентом, а также возбудить против нее уголовные дела по статьям о государственной измене, дискредитации армии и возбуждении ненависти и вражды. Кроме того, он утверждал, что в социальных сетях артистка рассказывала о своей финансовой поддержке ВСУ и призывала других следовать ее примеру.

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#проверки
#актриса
#всу
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Компания «Спецкабель» увеличит площади хранения готовой продукции
09 августа 2023, 18:32

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект здания склада компании «Спецкабель» в Ивантеевке.

Компания «Спецкабель» выступает застройщиком проекта и инвестирует в реализацию проекта 120 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект войдет в состав завода компании «Спецкабель», специализирующейся на изготовлении кабельно-проводниковой продукции, применяемой в различных отраслях промышленности. Склад площадью более 3 тыс. кв. метров оборудуют стеллажной системой для хранения готовых изделий из широкой номенклатуры предприятия, насчитывающей 6150 наименований. Для персонала запроектирована административная часть. Будет создано 24 рабочих места.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целе

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#служба
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«Спасибо за работу»: Украинцы пишут дочери гендиректора «Пиро-Росс» после взрыва
Дочь гендиректора «Пиро-Росс» получает сообщения с украинских номеров после взрыва
09 августа 2023, 18:05

Фото: iStock/diego_cervo

Дочери гендиректора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде стали приходить сообщения с украинских номеров со словами «благодарности» за ЧП. Об этом сообщает RT в своём Telegram-канале.
Девушка рассказала в беседе с RT, что сообщения начали приходить около 14:00. В них украинцы писали слова благодарности за выполненное «задание» и обещали отправить следующее в понедельник.

Кроме того, девушка рассказала, что информация о нахождении под завалами водителя её отца ложная. Она рассказала, как беседовала с ним по телефону уже после взрыва.

Ранее сообщалось, что в Сергиев Посаде на складе пиротехники произошёл взрыв. По последним данным, число пострадавших оценивается в 56 человек.

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#сергиев посад
#взрыв
#чп
#украина
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