В Подмосковье участников СВО защитят от списания долгов со счетов

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель Главного управления ФССП России по региону Андрей Тагаев подписали соглашение и обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Особое внимание уделили взаимодействию по социально значимым темам, таким как поддержка участников спецоперации и сохранение прожиточного минимума.
По закону об исполнительном производстве граждане могут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении зарплаты или иного дохода ежемесячно в размере прожиточного минимума при обращении взыскания на его доходы.
Если гражданин, столкнувшийся с такой проблемой, находится в зоне СВО, его родственник может обратиться в подразделение судебных приставов с соответствующим заявлением и справкой из военкомата, подтверждающей, что гражданин участвует в спецоперации.
Главное управление уже проводит работу по правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
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«Ко мне обращаются жители, столкнувшиеся с проблемой списания с их банковских счетов денег по постановлениям судебных приставов-исполнителей. Если сумма задолженности превышает сумму, находящуюся на счёте, то с него будут списаны все средства. У многих жителей не остаётся средств на жизнь», – отметила Фаевская.
Если гражданин, столкнувшийся с такой проблемой, находится в зоне СВО, его родственник может обратиться в подразделение судебных приставов с соответствующим заявлением и справкой из военкомата, подтверждающей, что гражданин участвует в спецоперации.
Главное управление уже проводит работу по правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
«Всего приостановлено 5 468 исполнительных производств по должникам, которые являются мобилизованными и выполняют боевые задачи в зоне СВО, более чем на 1 млдр рублей», – отметил Тагаев.По его словам, с начала года право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовано в рамках 12,5 тыс поступивших заявлений.
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Лора Луганская