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В Подмосковье уделяется большое внимание наведению порядка во дворах

15 августа 2023, 13:07

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важность наведения порядка во дворах домов в муниципалитетах.

«У нас 15 тысяч дворов. Администрирование, наведение порядка во дворах имеет определяющее значение для качества жизни, для настроения для тех, кто живёт в городах Московской области», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Андрей Воробьёв отметил, что благоустройство и чистота дворов во многом зависят от работы муниципальных служб и управляющих компаний.

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#благоустройство
#губернатор
#андрей воробьёв
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Депутат Сухарев предложил обязать отслужить в армии России для получения гражданства РФ
15 августа 2023, 13:17

Фото: istockphoto.com/vasile voicu

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой выдавать гражданство РФ мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет при условии предварительной службы в Вооружённых силах России.
Он отметил, что далеко не все лица мужского пола, получившие гражданство нашей страны и пользующиеся возможными льготами готовы пройти службу в армии.

«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления требования для иностранных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, проходить службу сроком в один год в ВС РФ в качестве условия последующего получения гражданства России», — приводит RT текст письма парламентария на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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#гражданство
#армия
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#россия
#мужчины
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Учитель Игнатов: Цифровые технологии в образовании неизбежны
15 августа 2023, 13:06

Фото: istockphoto.com/Caiaimage/Robert Daly

Учитель года России-2018, заместитель директора МГКЭИТ Игнат Игнатов заявил, что приход цифровых технологий в сферу образования неизбежен, однако ими нужно научится пользоваться, их постоянно нужно модернизировать, улучшать и развивать.
Он также завил, что выступает за грамотную и разумную цифровизацию образования, которая, состоит из трёх составляющих элементов.

«Первая — упорядочивание. Прежде чем что-то автоматизировать, я разбираю, что я делаю. Вторая — автоматизация, программирование. Это самое простое: сначала я понял, что мне нужно сделать, а после автоматизировал. И третья, самая сложная — я сформулировал этот пункт как «просвещение» или «обучение», «формирование культуры использования цифровых сервисов», — прокомментировал в беседе с RT Игнатов.

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#образование
#цифровизация
#технологии
#общество
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Генпрокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане
Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане после взрыва
15 августа 2023, 13:04

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 
 
В рамках инициированной проверки, будет дана оценка соблюдению требований, необходимых при размещении взрывоопасных объектов в населенных пунктах. Осуществлять работу по выявлению несоответствий будут представители ряда ведомств. Также, будет обращено внимание на размещение подобных объектов вблизи частных домов, образовательных, детских и лечебных учреждений. Решение о проведении проверки было принято после взрыва на АЗС под Махачкалой, в результате которого, погибли 35 человек, 115 пострадали. 

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#проверки
#азс
#человек
#рф
#служба
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«Кинопоиск» оштрафован на миллион рублей
«Кинопоиск» оштрафован на миллион рублей за показ фильмов без плашки «18+»
15 августа 2023, 12:48

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Московским судом вынесено решение о наложении штрафа в размере 1 млн рублей на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за демонстрацию ряда фильмов с ЛГБТ-сценами без соответствующей маркировки.
В частности, речь идет о картине Оливера Стоуна «Александр», в котором демонстрируются сцены с ЛГБТ-сведениями без плашки с возрастным цензом 18+. 

Ранее, судом был оштрафован сервис Мегафон на миллион рублей за аналогичное нарушение. Роскомнадзор заинтересовался маркировкой 16+ в фильмах, содержащих демонстрацию нетрадиционных отношений. Компании был назначен штраф в размере 1 млн рублей. 

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#компании
#роскомнадзор
#лгбт
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Подмосковным первоклассникам из семей с низкими доходами подарят рюкзаки
15 августа 2023, 12:44

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

3 тысячи первоклассников из семей с низкими доходами бесплатно получат рюкзаки в Подмосковье.
Работа по вручению рюкзаков первоклассникам началась с 12 августа и продолжится до 25 августа. Такой промежуток выбран в связи с тем, что те, кто их вручают, подстраиваются под расписание получателей.
«Сейчас силами глав мы разносим рюкзаки первоклассникам. Это мы делаем для детей, которые проживают в семьях с невысокими доходами», — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Каждому получателю пришло сообщение с информацией о том, что в любое удобное время рюкзак для ребёнка доставят домой.

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#губернатор
#расписание
#работа
#выплаты
#семьи
#ирина каклюгина
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Все выплаты на детей в Подмосковье осуществляются проактивно
15 августа 2023, 12:36

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил необходимость оказания помощи подмосковным родителям в подготовке детей к школе.
«Приятно, что на все выплаты и помощь не нужна никакая бумажная волокита, все проходит проактивно у нас», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
На данный момент в Подмосковье действуют три выплаты:
— Выплата на школьную форму многодетным семьям, размер выплаты 3 тысячи рублей;
— НОВАЯ: Выплата на школьную форму многодетным с низкими доходами, размер выплаты 10 тысяч рублей;
— Выплата на школьную форму ребёнку-инвалиду, размер выплаты 13 тысяч рублей.

Выплата начисляется родителям проактивно. Каждому получателю приходит сообщение с информацией о том, что деньги по выплате поступили.

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#подмосковье
#губернатор
#школы
#помощь
#выплаты
#семьи
#андрей воробьёв
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Более 426 тыс россиян пожаловались на укусы клещей
15 августа 2023, 12:34

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

С начала сезона в России более 426 тыс. человек обратились за ме5дицинской помощью из-за укусов клещей.
«По состоянию на 32-ю неделю 2023 года в медорганизации из-за укусов клещей обратились 426,3 тыс. человек, что ниже показателей прошлого года (457 тыс.) и среднемноголетних значений (437 тыс.). Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что от клещевого вирусного энцефалита привиты 3,23 млн человек, что также превышает аналогичный показатель прошлого года.

До этого сообщалось, что в Индии из трещины в тротуаре выползли крокодилы, чем удивили и очень напугали прохожих. Так, местные жители обнаружили трёх крокодилов, живущих под землей по соседству с ними. Как передают «Дни.ру», поначалу люди слышали странный звук и треск из-под тротуара, а после асфальт потрескался и наружу выползли три рептилии.

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#клещи
#животные
#медики
#россияне
#здравоохранение
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В Подмосковье родителям помогают подготовить детей к школе
15 августа 2023, 12:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил необходимость оказания помощи подмосковным родителям в подготовке детей к школе.
«Особое внимание, как и прежде, мы уделяем первоклашкам», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Андрей Воробьёв призвал правительство региона и глав округов проявить внимание и заботу о многодетных семьях, которые нуждаются в поддержке при подготовке детей к школе.
«В больших семьях подготовка к школе — всегда очень хлопотное и затратное мероприятие, поэтому необходимо обратить особое внимание на эту тему», — дополнил губернатор Подмосковья на совещании.
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В этом учебном году в подмосковные школы пойдёт рекордное количество первоклассников.

Семьи с ребёнком-инвалидом уже начали получать выплаты на школьную форму.
#губернатор
#подготовка
#правительство
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Нарышкин: здоровому человеку страшно в ЕС из-за огромного количества извращений
15 августа 2023, 12:24

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в страны Евросоюза из-за распространённых там извращений. Об этом Нарышкин сообщил в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.
Такой комментарий последовал в ответ на высказывание Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором он сравнил Европу с «цветущим садом».

Ранее Нарышкин заявил, что главная проблема США заключается в их стремительно растущей оторванности от реальности. Он также отметил, что на данный момент Вашингтон пытается заставить другие государства верить в то, во что уже не верят сами США. Нарышкин добавил, что Запад разрушает фундаментальные нормы человеческой морали.

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#сша
#россия
#ес
#запад
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Подмосковье ищет медработников