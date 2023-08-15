В Подмосковье уделяется большое внимание наведению порядка во дворах

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важность наведения порядка во дворах домов в муниципалитетах.
«У нас 15 тысяч дворов. Администрирование, наведение порядка во дворах имеет определяющее значение для качества жизни, для настроения для тех, кто живёт в городах Московской области», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Андрей Воробьёв отметил, что благоустройство и чистота дворов во многом зависят от работы муниципальных служб и управляющих компаний.
Читайте также:
Глава округа Павловский Посад Семёнов рассказал о программе благоустройства.
В Подольске открыли обновлённый бульвар 65-летия Победы.
Воробьёв открыл в Солнечногорске историческую тропу к могиле Татищева.
Алиса Сергиенко