В Подмосковье уделяют особое внимание развитию сферы образования

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Сегодня наша работа все больше и больше связана с началом учебного года. Большая образовательная система и дошкольного, и школьного образования, профессиональной подготовки, высшего образования, все это требует большого количества тех, кто задействован и в сфере образования, и в сфере строительства, в сфере подготовки методик», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
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