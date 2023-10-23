В Подмосковье уменьшились жалобы на проблемы с отоплением

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жалобы в ЖКХ значительно уменьшились по с равнению с началом месяца.
«Блок ЖКХ все эти недели работал в напряженном режиме. Пик жалоб был когда производились первые дни запуска отопления. На сегодняшний день мы видим радикально снижение. За вчерашний день мы получаем меньше 20 жалоб. Наша система будет и дальше держать это на максимальном контроле», - подчеркнул Андрей Воробьёв.
Он также добавил, что главной задачей глав городских округов является правильное и своевременное информирование жителей для избежания дополнительных жалоб.
Читайте также:
В Китае Воробьев обсудил сотрудничество Подмосковья с провинцией Ляонин
Губернатор Воробьёв: Подмосковье учтет опыт КНР по внедрению высоких технологий
Воробьёв посетил один из лучших университетов Китая
Мира Полтева