В Подмосковье умер летчик-испытатель Попов

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В Подмосковье скончался 82-летний летчик-испытатель, герой РФ Леонид Попов.
Леонид Попов был награжден званием Герой России за мужество и героизм, проявленные во время испытаний, а также при освоении новых образцов авиационной техники. Он участвовал в испытаниях и первых вылетах всех модификаций двухместного сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31.
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