В Подмосковье усилили профилактику возгораний торфяников

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«По состоянию на 10 июля все 76 комплексов находятся вне зоны риска возгорания. Во время замеров влажности торфа и уровня грунтовых вод установлено, что на 21 комплексе уровень находится в пределах 2-5 см от нормы», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Сейчас специалисты усилили контроль за состоянием этих гидросооружений. Они проводят дополнительную перекачку воды в обводняющие каналы.
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