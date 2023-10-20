В Подмосковье установили новые валидаторы на 34 станциях ЦППК

фото: пресс-служба ЦППК
На 34 станциях ЦППК установили валидаторы с функцией быстрого прохода для льготников. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Валидаторы установлены на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений смежных с МЦД-4, а также Павелецкого, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений.
Стоит отметить, что полный список станций и остановочных пунктов, где установлены новые валидаторы можно узнать на сайте ЦППК.
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« Установка валидаторов на 34-х станциях направлена на повышение качества поездок для 34 тыс. пассажиров. Теперь они смогут оформлять билеты через наше мобильное приложение и покупать абонементы на 10, 20 или 60 поездок. Для льготников также стала доступна функция быстрого прохода, благодаря которой достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству», - объяснил исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.
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Мира Полтева