В Подмосковье установят более 300 новых остановочных павильонов

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
На территории Московской области установят 314 новых остановочных павильонов, из которых 40 уже установлены.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил вопрос установки новых остановочных павильонов на территории региона в прямом эфире радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».
Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова сообщила, сколько остановочных павильонов планируется установить в муниципалитетах и сколько уже установлено.
В деревне Крючково вдоль шоссе в августе обустроят пешеходные дорожки.
Воробьёв: задача властей – оперативно реагировать на все важные процессы в регионе.
В поликлинике мкр. Южный округа Домодедово установят новый аппарат МРТ.
Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова сообщила, сколько остановочных павильонов планируется установить в муниципалитетах и сколько уже установлено.
«Если в прошлом году мы сделали 240 остановочных павильонов, то в этом году наша программа – больше 300. Если быть точной – это 314 павильонов. В настоящий момент порядка 40 мы установили», — рассказала Анна Кротова в ходе прямого эфира радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».Читайте также:
В деревне Крючково вдоль шоссе в августе обустроят пешеходные дорожки.
Воробьёв: задача властей – оперативно реагировать на все важные процессы в регионе.
В поликлинике мкр. Южный округа Домодедово установят новый аппарат МРТ.
Алиса Сергиенко