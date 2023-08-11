В Подмосковье установят фотоловушки для фиксации несанкционированного складирования отходов

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Фотоловушки будут установлены вблизи остановок общественного транспорта с целью фиксации нарушений несанкционированного сброса мусора.
Фотоловушки будут оснащены датчиками движения и станут фиксировать регистрационный номер транспортного средства, затем направлять фотоизображение нарушителей ответственным лицам для фиксирования нарушения.
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