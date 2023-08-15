В Подмосковье установят камеры, чтобы предотвратить несанкционированный выброс мусора.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Сейчас мы формируем правильную технологию, которая позволит фиксировать все случаи, выброса мусора», — рассказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.На сегодняшний день в Московской области работает система выявления по лицу человека, который переходит ж/д пути в неположенных местах. Такую же систему хотят применить для выявления нарушителей, которые выбрасывают мусор в неположенных местах.
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