В Подмосковье установят мировой рекорд, который войдет в историю

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Внешний вид и размер матрешки пока держится в тайне.
Посмотреть на установление мирового рекорда смогут 1000 молодых людей, которые будут участниками форума «Подмосковье — это мы».
«На форум приглашены активисты наших основных молодежных и добровольческих организаций, таких как МГЕР, РСО, «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», «Волонтеры Культуры», Молодежный парламент. Отличный формат, чтобы, с одной стороны, встретиться, приятно пообщаться, а с другой — сверить часы, обменяться опытом, мыслями, поговорить о важном и актуальном», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Читайте также:
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