В Подмосковье устранили около 30 тысяч дефектов в содержании территорий

Фото: istockphoto / Svetlana12
Все выявленные нарушения сотрудники ГУСТ заносят в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ для оперативной отработки коммунальными службами и оперативного устранения нарушения.
Лидером по числу устраненных нарушений стал Пушкинский округ — 2393, Коломенское — 1574, Красногорск — 1450, Зарайск — 1237 и другие.
«С начала лета ответственные организации устранили 29 824 дефекта в содержании территорий, зафиксированных нашими инспекторами. На текущий момент муниципалитеты отработали 66% замечаний», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства. Выполнение работ по устранению дефектов контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ (СКПДИ).
Наиболее частыми нарушениями содержания территорий выступают: несвоевременный покос, мусор на газонах, вандальные изображения на городских фасадах и ненадлежащее состояние элементов малых архитектурных форм, в частности скамеек.
Читайте также:Инспекторы ГУСТ продолжают проверки пляжей и мест отдыха у воды в Подмосковье.
ГУСТ и МинЭкологии пресекли незаконную перевозку строительных отходов.
Инспекторы ГУСТ активно проверяют устранение дефектов на детских площадках.