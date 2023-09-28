В Подмосковье увеличили доплату медикам в 5 раз

Ранее в Московской области вступил в силу закон, обязывающий владельцев регистрировать своих питомцев. Пройти эту процедуру нужно каждой собаке, вне зависимости от размера и породы. Регистрация других животных – по желанию владельца.

«Всем питомцам присвоили персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае его пропажи животного, это поможет отыскать его и повысит ответственность хозяина за питомца. Процедура бесплатна и не занимает много времени», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Закон вступил в силу 1 сентября этого года. Регистрация собак позволит создать единую базу данных, где каждому животному будет присвоен личный номер. Закона распространяется на граждан, которые имеют постоянную регистрацию в Московской области.

Регистрация животных бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Животное, достигшее трёхмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 дней. Если на день вступления закона в силу, домашнему любимцу больше трёх месяцев, он должен быть зарегистрирован в ближайшие полгода.

Чтобы зарегистрировать питомца, нужно выбрать одну из госветклиник и записаться на приём на региональном портале госуслуг. Можно и прийти в ветеринарную клинику вместе с питомцем.

На приёме специалисты проверят документы, при необходимости вакцинируют животное и введут чип.

Чипирование является обязательным условием для регистрации. Стоимость чипа оплачивает владелец животного. В госветклинике Подмосковья его стоимость составляет 330 рублей.

Закон не ограничивает число животных, которых может зарегистрировать на себя один владелец.

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