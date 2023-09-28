В Подмосковье увеличили доплату медикам в 5 раз

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Мы обновляем поликлиники по областному стандарту, строим быстровозводимые ФАПы, закупаем новое медоборудование, в том числе тяжелое — КТ и МРТ, меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые. Но самое главное — это люди, которые работают в первичном звене, в наших больницах, поликлиниках и амбулаториях», — сказал глава региона.
«Мы приняли решение об увеличении ежемесячной доплаты молодым специалистам. Врачам — с 3 000 рублей до 15 000 рублей, среднему медперсоналу — более чем в 2 раза — до 7 000. Первые выплаты они получат уже в октябре», — добавил Андрей Воробьёв.Претендовать на доплату может молодой специалист, устроившийся работать в медорганизацию региона в течение года после окончания учебного заведения. Она выплачивается 3 года и сохраняется при переходе между учреждениями, подведомственными Минздраву Московской области.
На территории Подмосковья действует множество мер поддержки медицинский работников, со всеми можно ознакомиться по ссылке.
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