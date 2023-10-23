В Подмосковье уже благоустроили 50 общественных территорий из запланированных 59

Владимир Путин 1 сентября объявил о запуске «самого народного» общероссийского конкурса платформы «Россия — страна возможностей», который называется «Это у нас семейное». С момента старта конкурса заявки на участие подали свыше 400 тысяч человек из более чем 70 тысяч российских семей.