В Подмосковье уже благоустроили 50 общественных территорий из запланированных 59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В этом году практически завершили работы. Из 59 объектов для жителей уже открыты 50, остальные сдадим до конца ноября. На будущий год мы запланировали привести в порядок 72 объекта. Благоустройство у нас разноформатное: и лес, и городской парк, и территории возле станций МЦД», – подчеркнул губернатор.Он добавил, что в Подмосковье увеличили посещаемость парков. Важно, чтобы пребывание в них было безопасным и комфортным.
«Сейчас на первый план выходит тема поддержки их состояния. Зимой парки тоже должны работать. Всё, что связано с каникулами, с отдыхом жителей, нужно планировать заранее. Людям важно понимать, где какие мероприятия будут проходить», – сказал глава региона.Он также обратил внимание на огромное количество ларьков и торговых павильонов, которые безнадёжно устарели. Важно уделять этому внимание, отметил Воробьёв. Все современные города предполагают концепцию современной торговли.
Московская область входит в тройку регионов-лидеров по качеству городской среды. За пять лет в регионе почти вдвое увеличилось число благоустроенных, современных парков – со 100 до 192. Посещаемость выросла более чем в шесть раз. Если в 2019 году фиксировалось 11 млн посещений, то в 2023-м ожидается уже 70 млн.
«Большинство регионов страны преобразилось благодаря президентской программе по благоустройству малых городов. Она была принята у нас в Коломне и масштабно реализуется с 2018 года», – напомнил Воробьёв.Подмосковные проекты 40 раз побеждали в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В следующем году планируется завершить шесть конкурсных проектов в Дедовске, Коломне, Волоколамске, Протвино, Павловском Посаде и Красногорске.
В этом году в Подмосковье благоустроят 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 22 парка и лесопарка и шесть набережных.
«В этом году мы реализовали 30 проектов благоустройства значимых крупных объектов. В том числе благоустроили Фонтанную площадь в Пущине, открыли фонтан, который не работал 20 лет. Обновили пешеходную зону в Клину и берег Стахановского озера в Электрогорске. Это два проекта-победителя конкурса малых городов и исторических поселений. Открыли набережную в Кашире, экопарк «Меланж» в Куровском», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Он добавил, что в Раменском после масштабной реконструкции был открыт городской парк, в Ступине заработал парк Островского, в Домодедове – парк «Взлёт». Маленький парк благоустроили в Павловском Посаде, в Лосино-Петровском открыли Свердловский парк, а в Лобне привели в порядок «Парк Киово» и территорию возле озера.
В планах на 2024 год – благоустроить 72 объекта, в том числе 15 пешеходных зон и площадей, 17 скверов у дома, семь набережных, 10 детских скверов, 10 лесопарков и 13 парков.
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