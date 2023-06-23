В Подмосковье уже отремонтировали 40% запланированных железнодорожных переездов

Фото: Минтранс МО
Всего за сезон приведут в норму 246 переездов более чем в 40 муниципалитетах
В Московской области с начала ремонтного сезона привели в порядок 114 железнодорожных переездов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса, отметив, что 82 переезда отремонтировали в рамках программы ремонта этого года, а ещё 32 – по просьбам жителей.
По данным министерства, самый большой объём работ провели в Одинцове, где привели к нормативному состоянию 20 переездов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важность развития железнодорожной инфраструктуры в Московском регионе.
«Сейчас покрытие заменили на 114 переездах. Это более 40% от общей программы на текущий год. Всего отремонтируем 246 переездов более чем в 40 городских округах», – поделился планами первый замминистра транспорта региона Евгений Аптекин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важность развития железнодорожной инфраструктуры в Московском регионе.
Лора Луганская