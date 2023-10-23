В Подмосковье в 2024 году будет благоустроено 72 объекта

Журналистку румынского телеканала Digi24 Кристину Чиляку зрители сначала высмеяли, а потом и обвинили в притворстве после вышедшего в эфир репортажа об обстреле Тель-Авива. В кадре репортер лежит на земле и рассказывает о близких взрывах, но заднем плане спокойно и не спеша идут прохожие.