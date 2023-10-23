В Подмосковье в 2024 году будет благоустроено 72 объекта

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На 2024 год в план внесли 39 общественных территорий, 10 лесопарков, 13 парков и 10 детских скверов.
«Значимые объекты на 2024 год это сквер Громцева в Дзержинске , Центральная улица в Дубне, Советская площадь в Дмитрове, ЛДС «Химик» в Воскресенске, Аллея Славы в Луховицах, площадь Ленина в Краснознаменске, улицы школьная и парковая в Волоколамске и бульвар «Дружбы поколений» в Серигевом Посаде»,- подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Будут благоустроены также большие парки в Химках, Сергиевом Посаде, Лыткарино, Звенигороде, Чехове, Наро-Фоминске, Клину, Красногорске, Пушкинском и Истре.
Стоит отметить, что на сегодняшний день идет полная подготовка парков к зимнему сезону. в городских округах проверяют парковые дирекции, графики работы по содержанию парков, наличие договоров о вывозе снега и также контролируют работу через камеры «Безопасный регион».
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