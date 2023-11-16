В Подмосковье в 2024 году выпустят около 400 тыс социальных карт

Фото: Минсоцразвития МО
В Московской области в следующем году планируют выпустить около 400 тыс социальных карт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Сейчас социальными картами в Подмосковье пользуются порядка 2,2 млн льготников. Они дают возможность бесплатного проезда пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим льготникам. Бесплатным проездом можно пользоваться на общественном транспорте как в Подмосковье, так и в Москве», – сказала глава министерства Людмила Болатаева.
В Минсоцразвития региона напомнили, что, помимо бесплатного проезда, жители региона могут купить по социальным картам со скидкой лекарства и продукты. Скидку предоставляют торговые сети и аптеки на их усмотрение.
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Сейчас социальными картами в Подмосковье пользуются порядка 2,2 млн льготников. Они дают возможность бесплатного проезда пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим льготникам. Бесплатным проездом можно пользоваться на общественном транспорте как в Подмосковье, так и в Москве», – сказала глава министерства Людмила Болатаева.
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Лора Луганская