В Подмосковье в честь 80-й годовщины Курской битвы наградили ветеранов сражения

Фото: МИСК МО
Памятная награда была подготовлена для 380 участников битвы
В Подмосковье наградили ветеранов Курской битвы, 80-я годовщина которой в этом году отмечается в России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство информационных и социальных коммуникаций
К юбилею Белгородская область учредила медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Памятная награда была подготовлена для 380 участников сражения. В Московской области этой награды были удостоены три ветерана: Мария Сердюк из Жуковского, Ольга Елизарова из Мытищ и Мария Рохлина из Подольска.
Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, ставшее завершающим этапом переломного периода борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Одним из самых ярких событий стало танковое сражение на Прохоровском поле.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу подмосковного отделения Фонда «Защитники Отечества».
К юбилею Белгородская область учредила медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Памятная награда была подготовлена для 380 участников сражения. В Московской области этой награды были удостоены три ветерана: Мария Сердюк из Жуковского, Ольга Елизарова из Мытищ и Мария Рохлина из Подольска.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу подмосковного отделения Фонда «Защитники Отечества».
Лора Луганская