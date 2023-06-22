В Подмосковье в День памяти и скорби зажгли тысячи огней

Фото: МИСК МО
Великая Отечественная война унесла жизни 27 млн человек.
Ветераны, школьники, юнармейцы, волонтёры, неравнодушные жители и участники спецоперации собрались на мероприятия ко Дню памяти и скорби, которые прошли в разных уголках Подмосковья. Об этом сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.
Она напомнила, что 82 года назад 22 июня стало одним из самых страшных в истории дней. После нападения немецких захватчиков 1418 дней и ночей народ сражался с фашизмом. Война унесла жизни 27 млн человек.
Подольск стал одной из центральных подмосковных площадок акции «Свеча памяти». Там из свечей выложили силуэт курсанта и слово «Помним». Площадь Славы осветили 8,5 тыс свечей. В Звёздном городке из 5 тыс огней в память о погибших составили фигуру воина Ржевского мемориала.
3 тыс свечей зажгли около 500 жителей Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска. В их числе – участник спецоперации, майор Владислав.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в День памяти и скорби в Подмосковье зажгли Свечи памяти и создали Огненные картины.
«Каждый год в День памяти и скорби в Московской области проходит множество патриотических акций, в том числе «Свеча памяти». Мы отдаём дань уважения нашим воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В честь героев Великой Отечественной войны тысячи огоньков осветили Ступино, Пушкино, Ивантеевку, Можайск, Красноармейск и другие подмосковные города», – сказала Швелидзе.
Подольск стал одной из центральных подмосковных площадок акции «Свеча памяти». Там из свечей выложили силуэт курсанта и слово «Помним». Площадь Славы осветили 8,5 тыс свечей. В Звёздном городке из 5 тыс огней в память о погибших составили фигуру воина Ржевского мемориала.
«Я много друзей потерял на фронте. Такие акции – большое дело. Можно вновь вспомнить погибших, почтить их подвиг. А нашей молодёжи вновь напомнить о том, что было 82 года назад. И то, что сегодня они стоят на защите нашей Родины, любимой России», – поделился и ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Герасимов.В Сквере им. Героя Советского Союза В.Ф. Полякова в Ступине уже в пятый раз прошла акция «Огненные картины войны». В ней приняли участие около 1 тыс человек. Из 3,5 тыс свечей молодёжь, волонтеры и юнармейцы выложили надпись «Ступино помнит!».
3 тыс свечей зажгли около 500 жителей Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска. В их числе – участник спецоперации, майор Владислав.
«Мы с вами должны помнить этот день, историю, подвиги наших героев, которые сделали так, чтобы мы были свободными, гордо могли себя называть россиянами, могли учиться, работать во имя нашей великой страны. Дай бог, чтобы никому не пришлось увидеть то, что видели наши предки в годы Великой Отечественной войны», – отметил Владислав.У главного Храма Вооружённых Сил России зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня, привезённого от памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде. В память о жертвах войны в Храме прошли божественная литургия и панихида. В парке «Патриот» сегодня работают волонтёры. Они раздают всем гостям комплекса георгиевские ленточки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в День памяти и скорби в Подмосковье зажгли Свечи памяти и создали Огненные картины.
Лора Луганская