В Подмосковье в этом году начали строить 10 объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
В Одинцовском округе специалисты начали строительство двух поликлиник на 390 и 300 посещений в смену, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В городском округе Котельники появится поликлиника на 400 посещений и в округе Лосино-Петровском (320 посещений) и в других муниципалитетах. Кроме того, в Королёве специалисты приступили к реконструкции пансионата-профилактория.
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