В Подмосковье в этом году открылось и готовится к открытию 48 детсадов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
32 детских сада уже открыто в Московской области в этом году и ещё 16 будет открыто. Такие данные привёл министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
«48 садов у нас в этом году открылось и готовится к открытию. 29 из них строится за счёт внебюджетных источников финансирования, 19 – за счёт бюджетных. 12 300 мест – это новые места, которые мы в этом году вводим для наших дошкольников», – сказал министр на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительством региона и главами муниципалитетов.Бронштейн также отметил, что в Московской области удалось значительно сократить очередь в детсады.
«У нас был серьёзный рост контингента, и это вызвало очерёдность в ковидный и послековидный период. Максимальные значения мы видим в 2020 и 2021 годах: 38 тыс детей у нас находились в очереди на получение места в детском садике. Мы говорим про возраст детей от 3 до 7 лет. На сегодня благодаря строительству и ещё целому комплексу мер нам удалось существенно снизить число детей в очереди. Сегодня это 13 тыс 893 ребёнка этого возраста», – добавил Бронштейн.Он также отметил, что на сегодняшний день создано 5 тыс 800 мест в так называемых «палисадиках» – группах по уходу и присмотру, куда ребёнок может быть зачислен на время ожидания очереди в детский сад.
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Лора Луганская