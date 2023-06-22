В Подмосковье в этом году планируют ввести 58 социальных объектов

Фото: сайт Мособлдумы
До 2025 года будет построено 168 таких объектов
В Московской области до 2025 года будет построено 168 социальных объектов – школы, детсадов и поликлиник. Об этом заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Он выступил на заседании Мособлдумы с докладом о реализации государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Он добавил, что в Подмосковье также строятся поликлиники, центры культурного и досугового развития, спорткомплексы. Для реализации этих планов значительные средства выделяются из областного бюджета.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума по просьбе аграриев разрешила давать в Подмосковье небольшие участки для импортозамещения.
«Мы уделяем большое внимание развитию в регионе социальной инфраструктуры. В планах на этот год – ввод 58 объектов. В первую очередь делаем акцент на учреждениях образования. Объекты находятся в шаговой доступности с учётом наказов наших жителей», – отметил Локтев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума по просьбе аграриев разрешила давать в Подмосковье небольшие участки для импортозамещения.
Лора Луганская