В Подмосковье в этом году создадут семь скейт-площадок за 80 млн рублей

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«Обустройство скейт-парков направлено на организацию спортивного досуга молодёжи. Это включает создание безопасных и комфортных условий для катания на скейтбордах и роликах. Кроме этого, скейт-парки часто оборудуются специальными трассами, рампами и препятствиями, что позволяет участникам не только тренироваться, но и проводить соревнования», – рассказал Коханый.Он добавил, что скейт-площадки придают городскому пространству современный и стильный вид.
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