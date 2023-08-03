В Подмосковье в грунте из переработанных отходов вырастили цветы, траву и овощи

Фото: МинЖКХ МО
Первые ростки в переработанном грунте появились на седьмой день, а в обычном – на пятый день. Высота газона в техногрунте составила 20 см, в простом – 28 см. После эксперимента компост, произведённый КПО, отправили в лабораторию. Результаты подтвердили, что он соответствует всем экологическим нормам и техническим условиям.
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