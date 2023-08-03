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В Подмосковье в грунте из переработанных отходов вырастили цветы, траву и овощи

03 августа 2023, 10:10

Фото: МинЖКХ МО

Подмосковные комплексы по переработке отходов «РТ-Инвест» провели успешный эксперимент по выращиванию цветов и овощей в техногрунте, полученном путём компостирования органических отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
За всё время работы четырёх комплексов компании было произведено порядка 550 тысяч тонн техногрунта. Эксперимент проводили два комплекса. Так, в КПО «Север» в полученном грунте высадили газонную траву. Для сравнения был использован и грунт, специально предназначенный для выращивания растений.

Первые ростки в переработанном грунте появились на седьмой день, а в обычном – на пятый день. Высота газона в техногрунте составила 20 см, в простом – 28 см. После эксперимента компост, произведённый КПО, отправили в лабораторию. Результаты подтвердили, что он соответствует всем экологическим нормам и техническим условиям.


А сотрудники КПО «Юг» в Коломенском городском округе решили использовать техногрунт для выращивания цветов в клумбах. Были высажены георгины и петуньи. Неожиданностью стали появившиеся в клумбах побеги кабачков и помидоров, семена которых попали туда случайно.

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#растения
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#кпо
#московская область
#подмосковье
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Песков обратился к чиновникам с призывом говорить на простом русском языке
03 августа 2023, 10:27

Фото: сайт Кремля

Чиновники должны использовать в общении с населением простой русский язык.
Об этом на форуме «Территория смыслов» сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
 
По его мнению, политики часто грешат канцеляризмами и говорят на «птичьем языке». Люди расстраиваются, смотря их выступления.

 «И это то, что я не люблю», - сказал пресс-секретарь президента России.
Песков считает, что чиновникам нужно научиться говорить на простом русском языке, чтобы их выступления можно было легко пересказать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад.

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#дмитрий песков
#чиновники
#русский язык
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Объем нелегального российского ПО увеличился вдвое
03 августа 2023, 10:27

Фото: iStock/Deagreez

Объем нелегального российского программного обеспечения увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия».
Руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров пояснил, что рост объема нелегального ПО связан с тем, что пираты перешли на российские продукты. Отмечается, что в этом году рост составил около 230%.

Сообщается, что наиболее востребованный отечественный софт — это ОС, офисные пакеты, системы управления базами данных.

Президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин отметил, что увеличение объемов пиратского ПО связано с уходом крупных иностранных компаний. Уточняется, что из-за роста нелегальных пиратских версий российские компании недополучают прибыль, которая необходима для разработки новых программных решений.

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#программирование
#россия
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Депутат Афонин предложил ввести в России трудовые суды
03 августа 2023, 10:19

Фото: iStock/pcess609

В КПРФ предложили ввести в России специализированные суды, которые помогут разрешать трудовые споры.
Об этом рассказал РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, сейчас рабочая группа КПРФ продолжает разрабатывать проект нового Трудового кодекса. Афонин сообщает, что в группу входят учёные-правоведы, юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов.
 
Афонин считает, что в действующем ТК есть недочеты. Например, если начались переговоры работников с работодателем и к ним привлечены представители профсоюзов, то, согласно существующему кодексу, они в обязательном порядке должны являться работниками того же предприятия.
 
Но зачастую в профсоюзе на предприятии нет людей, способных квалифицированно отстоять интересы работников. Новый Трудовой кодекс даст возможность выступать от имени сотрудников представителям территориальных профсоюзных органов.

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#суд
#работа
#сотрудники
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В четверг утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
03 августа 2023, 10:14

Фото: istockphoto / alexandragl1

Утром четверга, 3 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 878 тысяч автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском,  Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-7 «Волга», М-1, «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9.

Сегодня в Подмосковье без осадков. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#волга
#телефон
#шоссе
#данные
#скоростной режим
#урал
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Кадровый голод в российской промышленности установил новый рекорд
Институт Гайдара: с дефицитом кадров столкнулись 42% российских предприятий
03 августа 2023, 10:12

Фото: iStock/fizkes

Российская промышленность столкнулась с рекордным дефицитом кадров. В июле этого года 42% промышленных предприятий испытывали нехватку сотрудников. Об этом сообщает РБК.
Прошлый рекорд по кадровому голоду был зафиксирован в апреле 2023 года. На тот момент о кадровом дефиците заявили 35% организаций. Отмечается, что проблема нехватки кадров началась в январе прошлого года, когда происходило восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. 

Дефицит кадров стал увеличиваться из-за санкций по отношению к России, так как усилилась необходимость импортозамещения, растущих гособоронзаказов и частичной мобилизации.

В исследовании Института экономической политики им. Гайдара сообщается, что сложнее всего найти квалифицированных рабочих, ведь для их подготовки требуется время.

Уточняется, что в опросе приняли участие более тысячи. руководителей промышленных организаций.

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#предприятие
#промышленность
#кадры
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Более 1,7 тыс подмосковных семей получат выплату по уходу за ребёнком-инвалидом
03 августа 2023, 10:00

Фото: Мособлдума

Ежемесячную выплату по уходу за ребёнком-инвалидом в 18 тыс рублей получат более 1,7 тыс подмосковных семей. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы. Закон об установлении такой выплаты региональный парламент принял в июне.
«Новая мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, то есть 34,5 тыс рублей. На это из бюджета региона выделяется 374 млн рублей», – сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Оформить заявление для получения выплаты можно на региональном портале госуслуг

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#мособлдума
#выплаты
#дети с инвалидностью
#подмосковье
#московская область
#депутаты
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Мордовия официально запретила склонение к аборту
03 августа 2023, 09:53

Фото:istockphoto/Povozniuk

Мордовия стала первым российским регионом, который законодательно запретил склонение женщин к абортам.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст документа, который приняло Госсобрание республики.
 
Отмечается, что Концепция государственной семейной политики России на период до 2025 года считает прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющего на репродуктивное здоровье. Принятие закона аргументируется и большим числом абортов.
 
Теперь склонением к аборту будет расцениваться как принуждение путём уговоров, подкупа, обмана.

Ранее эксперты Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Союза православных женщин внесли предложение поэтапно выводить аборты по желанию женщины из системы ОМС.

При этом представители РПЦ выступают с инициативой оставить во время переходного периода аборты по желанию женщины, но только для малоимущих россиянок, пишет ТАСС.

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#аборт
#беременные женщины
#закон
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В России кадровый голод в промышленности достиг рекорда 1996 года
03 августа 2023, 09:44

Фото: Istockphoto/Jirapong Manustrong

42% промышленных предприятий России в июле испытывали дефицит кадров.
Такие данные следуют из опроса лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара, пишет РБК. Кадровый голод в промышленности стал максимальным с июля 1996 года. В июле побитым оказался апрельский рекорд: тогда на нехватку кадров жаловались 35% промышленников.
 
Причинами, которые усугубили ситуацию,  явились санкции, интенсификация гособоронзаказа, а также частичная мобилизация. Труднее всего даётся поиск квалифицированных рабочих, ведь для их подготовки необходимо время.
 
Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская сообщила, что объём подготовки специалистов рабочих профессий за десятилетие снизился в 4 раза.

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#кадры
#работа
#профессия
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Глава Чехова Артамонов принял участие в выездной администрации
03 августа 2023, 09:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

В рамках выездной администрации глава городского округа Чехов Григорий Артамонов провел личный приём граждан в деревне Крюково.
Приём сотрудников администрации округа проходил в конце рабочего дня, для удобства жителей. В рамках встречи жители муниципалитета получили исчерпывающую информацию по своим вопросам, которые охватывали практически все сферы: здравоохранение, транспорт, благоустройство, культуру и жилищно-коммунальное хозяйство.

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Много обращений поступило по поводу ремонта участка автомобильной дороги, ведущей от остановки к многоэтажным домам, а также жители деревни Крюково попросили обустроить пешеходную дорожку от улицы Сельской. Этой тропинкой пользуются школьники, пожилые люди, а также родители с детьми. Кроме того, в обращениях звучали просьбы о реконструкции старой детской площадки. 

Глава муниципалитета заявил, что до 31 августа специалисты отсыпят асфальтовой крошкой дорогу, а на следующий год эту дорогу внесут в в план капитального ремонта. Григорий Артамонов дал поручение проработать вопрос обустройства пешеходной дорожки до конца сентября, а вопрос с детской площадкой решат до конца августа. На месте старой детской площадки оборудуют новый игровой комплекс с твердым резиновым основанием.
«Обращений от жителей поступает всегда много. Какие-то можно оперативно решить на уровне округа, по другим необходимо участие региональных и федеральных ведомств. Все вопросы, поступившие сегодня будут проработаны, по каждому обязательно найдем оптимальный вариант решения», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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Подмосковье ищет медработников