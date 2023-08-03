В Подмосковье в грунте из переработанных отходов вырастили цветы, траву и овощи

Утром четверга, 3 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 878 тысяч автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-7 «Волга», М-1, «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9.

Сегодня в Подмосковье без осадков. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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