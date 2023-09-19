Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье в ходе подготовки к зиме отремонтировали и построили почти 370 км ЛЭП

В Подмосковье в ходе подготовки к зиме отремонтировали и построили почти 370 км ЛЭП

19 сентября 2023, 22:40
Фото: Минэнерго МО

Фото: Минэнерго МО

Сотрудники Мособлэнерго отремонтировали 228 км из запланированных 316 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье в рамках подготовки к зиме. Также для успешного прохождения отопительного сезона построено 141 км новых ЛЭП, сообщили в подмосковном Министерстве энергетики.
На территории региона также отремонтировали электрооборудование 206 трансформаторных и распределительных подстанций. Здания 194 энергообъектов привели в порядок.

ЛЭП также расчищают от древесно-кустарниковой растительности. Это делается для того, чтобы не допустить перерыва в электроснабжении потребителей от падения деревьев на провода при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. Уже расчищено 118 га охранных зон воздушных линий электропередачи.


Для предотвращения и оперативного устранения аварий, в том числе в условиях морозов, на круглосуточном дежурстве находятся 66 бригад. В случае ввода режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно будут привлечены более 300 бригад и свыше 570 единиц спецтехники.

Читайте также:

В Подмосковье по губернаторской программе с начала года газифицировали 30 населённых пунктов

Россиянам раскрыли причину роста цен на нефть

ФАС проводит проверку обоснованности роста цен на топливо


#минэнерго мо
#энергетика
#лэп
#зима
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Зале торжеств главного армейского храма провели почти 180 свадеб
19 сентября 2023, 22:56

Фото: Минкульт МО

В Зале торжеств Музейно-храмового комплекса Вооружённых сил России, расположенного в Подмосковье, создали семьи 88 военных. Всего за время своей работы зал провёл 179 церемоний бракосочетания, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Площадка, где проходят выездные регистрации брака, была открыта год назад и пользуется большой популярностью. Там есть всё, что нужно для церемонии: живой звук, торжественная обстановка, «Мостик счастья», где можно закрыть символический замок. Каждая пара имеет возможность ударить в главный колокол.
 
Военнослужащие могут использовать Зал торжеств для бракосочетания бесплатно. Остальные пары проводят регистрацию на общих основаниях.
 
Для организации регистрации брака на территории комплекса нужно подать заявление через Единый портал госуслуг, выбрать Дворец бракосочетания №3 Главного управления ЗАГС Московской области и желаемую дату проведения церемонии. Также можно лично посетить дворец.

Читайте также:

Башаров собирается в ЗАГС с девушкой, которая на 13 лет его младше

Актёр Александр Петров женился на девушке из Подольска

Резидент Comedy Club Бебуришвили впервые стал отцом
 

#минкульт мо
#свадьба
#семья
#брак
#храм
#подмосковье
#московская область
#загс
Читайте нас в
Добровольцы собрали в Коломне урожай яблок и отправили в детдом
19 сентября 2023, 22:18

Фото: Минсельхозпрод МО

Добровольцы помогли собрать урожай яблок в Непецинских садах городского округа Коломна. Фрукты направили детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.
«В сезон сбора яблок юнармейцы и будущие аграрии приняли участие в благотворительной акции. За день работы было собрано около 100 кг яблок. Их в этот же день передали воспитанникам детского дома», – рассказали в министерстве
Во время сбора урожая добровольцам рассказали, как правильно снимать яблоки с деревьев с помощью специального приспособления, как без повреждений класть яблоки в корзину и выгружать в контейнеры.     Благотворительную акцию организовали представители регионального отделения Российского союза сельской молодежи и Юнармейский отряд «Триумф». 

Читайте также:

В усадьбе Шахматово отметят праздник «Осенины»

Ветераны Дубны в третий раз провели выставку даров природы

В Московской области убрали весь рапс


 

   
#минсельхозпрод мо
#урожай
#коломна
#яблоки
#фрукты
#сад
#подмосковье
#московская область
#дети
#благотворительная акция
Читайте нас в
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
19 сентября 2023, 20:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбаратейной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом Путин сообщил на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.
Путин также призвал предприятия военно-промышленного комплекса России активнее развивать производственные мощности и внедрять передовые технологии. Российский лидер отметил, что по итогам 8 месяцев 2023 года организации оборонно-промышленного комплекса смогли сохранить стабильный темп работы.

По словам главы российского государства, создание госпрограммы вооружений на 2025-2034 годы уже идет. Этим занимается Минобороны России вместе с госзаказчиками и заинтересованными федеральными органами.

Читайте также:

Россия достигла успехов в количестве производимого вооружения

«Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» танков Т-80

НПО «Электромашина» представило модуль для уничтожения морских дронов и мин

#россия
#производство
#технологии
#предприятия
#лидер
#минобороны
#вооружения
#путин
Читайте нас в
Парковавшие машины у контейнерных площадок заплатили за лето более 1 млн рублей штрафов
19 сентября 2023, 20:05

Фото: ГУСТ МО

С начала лета в объективы камер «народных инспекторов» Подмосковья попали 214 нарушителей, парковавших автомобили возле контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московкой области.
«Наказание нарушителей рублём составило 1 млн 128 тыс 500 рублей. Брошенные возле контейнерных площадок транспортные средства зачастую доставляют дискомфорт соседям, ведь такие преграды могут изменить график вывоза мусора», – сказала руководитель ГУИП в ранге министра Светлана Аипова.
Она попросила очевидцев парковки возле контейнерных площадок, в зонах зелёных насаждений или на детских площадках записать короткое видео нарушения и указать координаты в разделе «Народный инспектор» на портале «Добродел». Далее обращение будет направлено на рассмотрение.
 
Читайте также:

Подмосковный опыт выявления незаконных сбросов отходов из автомобилей признан лучшим в стране

Штрафы за незаконную транспортировку мусора в Подмосковье составили более 164 миллионов рублей

В Подмосковье установят камеры, чтобы предотвратить несанкционированный выброс мусора
#светлана аипова
#мусор
#контейнеры
#автомобиль
#парковка
#штрафы
#густ мо
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Аналитик Парфентьев: Мошенникам перекроют возможность обманывать россиян
19 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/Dmitry Nogaev

Правительство РФ предупредило, что, согласно постановлению, за использование виртуальных мобильных номеров грозит блокировка сервисов, которые выдают их. Согласно этим изменениям, предоставление доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации личности пользователей становится угрозой. Координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев сообщил, что DEF-номера бывают реальными и виртуальными. Об этом пишет Общественная служба новостей.
«Тот самый федеральный номер мобильного телефона — это классический пример не привязанного к географии номера. Речь идет о виртуальных АТС, которые создаются в интернете и им может присваиваться практически любой из существующих номеров» — приводит слова Парфентьева Общественная служба новостей.

По мнению аналитика, главная проблема заключается в трансграничном сотрудничестве. Если кому-то нужно получить конкретную информацию, то при трансграничном сотрудничестве возникают сложности.

Парфентьев подчеркнул, что установить лицо, которое совершает противоправные действия с использованием такого номера, становится сложнее.

Читайте также:

Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ

Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России

Путин подписал указ о цифровом паспорте: что это значит и насколько безопасно


#адвокат
#паспорт
#указ
#мошенник
#правительство
Читайте нас в
Тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск
Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы
19 сентября 2023, 18:40

Фото: istockphoto/Chalabala

Тиктокер Даня Милохин, который покинул Россию после информации о том, что его могут призвать на срочную службу, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
Прежде сообщалось, что блогер вернулся в Россию после длительного пребывания за рубежом. Однако, на него сразу обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в Минобороны РФ с просьбой включить Милохина в списки потенциальных призывников по месту регистрации.
 
По информации издания, Милохин имеет регистрацию в Москве, однако на воиском учете не состоит, в связи с чем объявлен в розыск. 

Читайте также: 

Мизулина подтвердила бегство Милохина из России

СМИ пишут, что Милохин сбежал из России

Тиктокера Милохина призовут на срочную службу осенью 2023 года
#минобороны рф
#розыск
#блогер
Читайте нас в
100 тыс пятиклассников написали региональную диагностическую работу по математике
19 сентября 2023, 18:37

Фото: ​Минобразования МО

Подмосковные школьники написали региональную диагностическую работу по математике. В тесте участвовали 100 тыс учащихся, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Ребятам нужно было выполнить 10 заданий. На это выделялось 40 минут. Школьники показали умение понимать информацию, представленную не только в тексте, но и в таблице или на рисунке. Цели работы – проверить уровень знаний по предмету, готовность применять полученные в начальной̆ школе умения для решения разнообразных задач», – пояснили в министерстве. 
Работа считается успешно выполненной при получении семи баллов из 16 максимально возможных. Работа проводилась на бланках или на компьютерах по выбору школы. Проверяют работу независимые эксперты. Результаты станут известны не позднее 25 сентября.

Читайте также:

Воробьёв: 30 лучших подмосковных спортшкол поощрят областными грантами

«Популистские предложения»: Вассерман объяснил, почему нельзя голосовать за мультгероев

Опрос: школьники стали чаще использовать голосовые помощники в учёбе


#минобразования мо
#школа
#школьники
#тестирование
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов
19 сентября 2023, 18:22

Фото: Минэкологии МО / Ю. Мухина

В Истре нашли один из самых необычных грибов Московской области, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. В министерство пришло сообщение из Истры. Житель увидел возле СНТ «Московский писатель» гриб странной формы.
Как выяснилось, гражданину посчастливилось обнаружить охраняемый вид, который ранее не встречался в городском округе. Это звездовик сводчатый, внесённый в Красную книгу региона. В Московской области его фиксировали лишь дважды – в 2015 и 2017 годах в Клину. 
 
Грибы семейства звездовиков привлекают внимание необычным видом. Они похожи на фантастические существа на ножках или на странный архитектурный объект. Такая форма породила множество суеверий о якобы ценных гастрономических и медицинских свойствах гриба. 
 
На самом деле звездовик относится к категории условно съедобных и деликатесом не является. Не обладает он и какой-либо ценностью для лечения болезней. Зато за его сбор полагается административный штраф.

Читайте также:

В подмосковном лесу нашли редкий гриб-коралл

Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ложных опятах в лесах

В подмосковном Комлесхозе назвали самый недооценённый гриб
 

#минэкологии мо
#грибы
#подмосковье
#московская область
#природа
#лес
Читайте нас в
Стартовал приём заявок на конкурс «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция»
19 сентября 2023, 18:14

Фото: iStock/naruedom

В России состоится онлайн-конкурс видеороликов и аудиоподкастов «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция», подать заявку на участие можно с 1 сентября по 5 октября текущего года. Об этом сообщили в АНО «Информационно-ресурсный Центр «Наше достояние».
Основной целью конкурса является формирование у молодёжи идентичности на основе знакомства с историей географических исследований Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь, который поддерживает социальные инициативы молодых россиян.

В онлайн-конкурсе могут бесплатно принять участие граждане РФ от 10 до 18 лет, которые постоянно проживают на территории своей страны.
Здесь они смогут продемонстрировать свои знания, творческие способности в области географии в онлайн-формате. Победители получат дипломы и подарки от организаторов конкурса. 

Заявку можно подать здесь.

Читайте также:

Правительство выделит Подмосковью ещё 725 млн рублей на строительство модульных отелей

Усадьба Мураново приглашает на фестиваль с дегустацией рыбных супов

В Подмосковье стартовал новый проект «Марафон онлайн-экскурсий»
#проект
#подарки
#страны
#победители
#онлайн
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф