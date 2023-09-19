В Подмосковье в ходе подготовки к зиме отремонтировали и построили почти 370 км ЛЭП

Фото: Минэнерго МО
Сотрудники Мособлэнерго отремонтировали 228 км из запланированных 316 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье в рамках подготовки к зиме. Также для успешного прохождения отопительного сезона построено 141 км новых ЛЭП, сообщили в подмосковном Министерстве энергетики.
На территории региона также отремонтировали электрооборудование 206 трансформаторных и распределительных подстанций. Здания 194 энергообъектов привели в порядок.
ЛЭП также расчищают от древесно-кустарниковой растительности. Это делается для того, чтобы не допустить перерыва в электроснабжении потребителей от падения деревьев на провода при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. Уже расчищено 118 га охранных зон воздушных линий электропередачи.
Для предотвращения и оперативного устранения аварий, в том числе в условиях морозов, на круглосуточном дежурстве находятся 66 бригад. В случае ввода режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно будут привлечены более 300 бригад и свыше 570 единиц спецтехники.
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ЛЭП также расчищают от древесно-кустарниковой растительности. Это делается для того, чтобы не допустить перерыва в электроснабжении потребителей от падения деревьев на провода при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. Уже расчищено 118 га охранных зон воздушных линий электропередачи.
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Лора Луганская