В Подмосковье в окно многоэтажки влетел канюк

Фото: Минсельхозпрод МО
В квартиру девятиэтажного дома в городском округе Ступино залетела хищная птица. Хозяин жилья передал её ветеринарам, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Ветеринарные специалисты определили, что это канюк обыкновенный из семейства ястребиных. Хищника осмотрели и повреждений не выявили. После осмотра его выпустили в естественную среду», – говорится в сообщении.Канюк – пернатый хищник средних размеров. У него крючковатый клюв, острые когти и мощные крылья. Питается в основном мелкими грызунами, иногда земноводными.
После того как птица вылетела из помещения, его необходимо продезинфицировать моющими средствами.
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Лора Луганская