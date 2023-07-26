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В Подмосковье в первом кластере ИЖС «Дмитров Дом» построят новые дома

26 июля 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Первый подмосковный проект индивидуального жилого строительства «Дмитров Дом» возводят в Дмитровском городском округе.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство еще 137 домов в кластере ИЖС «Дмитров Дом», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В роли девелопера проекта выступает Группа компаний «Самолет».


В проекте строительство 2-этажных домов и 1-этажных коттеджей.

Все дома в кластере оформлены в едином дизайнерском стиле в спокойных природных тонах.

Выдача ключей владельцам домов первой очереди запланирована на конец марта 2024 года.

В рамках строительства, специалисты обустраивают прилегающих территорию и строят социально важные объекты инфраструктуры.

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#ИЖС
#строительство
#частный дом
#жилой дом
#Самолет
#Дмитров дом
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Юрист Соловьёв поддержал идею создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов
26 июля 2023, 12:43

Фото: iStock/Drazen Zigic

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал идею создать квоты в частных детсадах и школах для безвозмездного обучения детей ветеранов боевых действий. Об этом сообщает RT.
«Вопрос в том, как оно будет реализовываться на деле. Ведь частные учебные заведения принадлежат конкретным предпринимателям и не финансируются из средств госбюджета», — приводит слова Соловьёва RT.

Юрист отметил, что частная школа — исполнитель, а родитель — заказчик образовательных услуг, взаимоотношения которых регулируется законом «О защите прав потребителей».

Соловьёв выдвинул предположение о том, как может выглядеть финансово-правовая схема: государство оплачивает стоимость обучения детей, а предприниматель выставляет счёт со скидкой, которая составляет тридцать — шестьдесят процентов.

Напомним, ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать квоты в частных детских садах и школах для бесплатного обучения детей ветеранов боевых действий.

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#квота
#детский сад
#школа
#юрист
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Африканские делегации прибывают в аэропорт Пулково
Делегации стран Африки прибывают в питерский аэропорт Пулково
26 июля 2023, 12:21

Фото: iStock/alexflower

Африканские делегации прибывают в аэропорт Пулково Санкт-Петербурга, чтобы посетить саммит «Россия-Африка», сообщает «РИА Новости».
Делегатов встречает замминистра иностранных дел Михаил Богданов.  

Известно, что в Санкт-Петербург уже прибыли представители  Экваториальной Гвинеи, Чада, Коморских островов и Сомали.

Ранее российский лидер Владимир Путин поприветствовал гостей и участников экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.

«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира», - заявил глава РФ.  

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#Африканские делегаты
#Пулково
#Богданов
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Участники СВО смогут пройти реабилитацию в санаториях Крыма
Аксенов: Участники СВО смогут пройти лечение и реабилитацию в крымских санаториях
26 июля 2023, 12:12

Фото: iStock/SeventyFour

Участники специальной военной операции смогут пройти лечение и реабилитацию в санаториях Крыма, сказал глава полуострова Сергей Аксенов на встрече с Дмитрием Чернышенко.
«В Крыму активно развит оздоровительный туризм – к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО – такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест», - прокомментировал ситуацию Аксенов.  

На встрече также обсудили развитие образовательной, спортивной и туристической сфер. По словам Аксенова, уже сейчас количество мест в санаторных учреждениях, в том числе детских, достигает 58 тысяч.  

По мнению главы Крыма, развитие отрасли может дать толчок к увеличению туристического потока на полуостров.  

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#Аксенов
#Крым
#Санатории
#СВО
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В Министерстве жилищной политики Подмосковья провели личный прием граждан
26 июля 2023, 11:52

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Во вторник, 25 июля, министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, ее первый заместитель Людмила Ращепкина и заместитель министра Ольга Иванникова провели личный прием граждан по различным жилищных вопросам.

Личный прием проводился в очном и дистанционном формате, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В рамках личного приема поднимались вопросы восстановления прав обманутых дольщиков, достройка проблемных объектов, улучшение жилищных условий, получение разрешительной документации, комплексное развитие территорий, переселение из жилья, признанного аварийным и другое.


Были рассмотрены все поступившие обращения, проведены консультации и даны разъяснения. Ответственные исполнители получили поручения от представителей ведомства для решения определенных вопросов заявителей.  

Для записи на предстоящий прием необходимо позвонить по телефону: 8 (498) 602 31 13.

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#Личный прием
#личный прием граждан
#жилищные условия
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Россияне стали активно интересоваться религиозной литературой
26 июля 2023, 11:48

Фото:istockphoto/Dima Berlin

Спрос на религиозную литературу вырос в первом полугодии 2023 года на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные издательской группы «Эксмо-АСТ».
 
Рост читательского интереса к религиозной литературе зафиксирован впервые с 2017 года. В предыдущие годы спрос на такую литературу только падал.
 
Также выросли продажи книг по психологии и саморазвитию. Терять читателей начала эзотерическая, историческая и художественная литература.
 
Данную тенденцию подтверждает и маркетплейс Ozon. Религиозные книги, по его данным, стали популярнее на 121%.

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#религия
#книги
#читатели
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Подмосковный Технопарк «Импульс» построит цех для обработки металла
26 июля 2023, 11:33

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство металлообрабатывающего цеха № 3 Технопарка «Импульс» в селе Растуново городского округа Домодедово.

Застройщиком проекта выступит ООО Технопарк «Импульс», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Здание площадью 2459 кв. метров будет предназначено для изготовления гидромолотов, ковшей, и другого навесного оборудования Impulse. После строительства и ввода в эксплуатацию металлообрабатывающего цеха будет создано 37 рабочих мест.


ООО Технопарк «Импульс» специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной, коммунальной техники, а также гидромолотов собственной разработки, что является флагманским продуктом завода.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Многофункциональный комплекс стоимостью почти 5 миллиардов рублей построят в Красногорске.

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#ЦСС
#строительство
#Домодедово
#технопарк
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Депутат Лантратова предложила создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов
26 июля 2023, 11:19

Фото: iStock/dolgachov

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать квоты в частных детских садах и школах для бесплатного обучения детей ветеранов боевых действий. Об этом сообщает RT.
Парламентарий подчеркнула, что в государстве продолжается развитие системы частных учебных заведений, особенно школ и детсадов. По словам Лантратовой, обучение в таких учебных заведениях для многих граждан России слишком дорого и недоступно.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию сообщил, что семьи участников СВО должны быть окружены заботой и почётом.

В ходе реализации послания Путина в федеральном законодательстве было закреплено право детей военнослужащих и детей лиц, которые пребывают в добровольческих формированиях, на первоочередной приём в государственные и муниципальные детские сады и школы.

«На основании изложенного прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части создания квот на безвозмездное обучение до 10% от общего числа поступающих в частные детские сады и частные школы для детей ветеранов боевых действий», — приводит слова депутата RT.

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#школа
#детский сад
#ветеран
#квота
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В Минэкономразвития анонсировали безвизовый туристический обмен с Китаем
Решетников анонсировал запуск групповых безвизовых поездок в Иран и Китай с 1 августа
26 июля 2023, 11:08

Фото: iStock/btgbtg

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в ближайшее время между Россией и Китаем будет введен безвизовый режим. Об этом он сообщил в ходе совещания по развитию туризма.
По его словам, первые группы уже отправятся в поездку в ближайшее время. Министр отметил, что все организационные мероприятия завершены и страны обменялись перечнем туристических операторов, через которых станет возможно осуществлять поездки. 

Глава ведомства добавил, что в настоящее время проводятся работы по расширению географии авиасообщения с Россией совместно с Минтрансом. 

Отмечается, что длительность безвизовой поездки в КНР и Иран, не должна ​превышать 15 дней. 

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#Китай
#Россия
#безвизовый режим
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Член СПЧ Кабанов предложил выдворять мигрантов из России за хулиганство на 20 лет
26 июля 2023, 11:01

Фото: Фотобанк МО

В Совете по правам человека предложили ужесточить контроль за мигрантами, а именно расширить список правонарушений, за которые мигрантов необходимо выдворять из страны.
«Парламентская газета» пишет, что член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что рост преступлений в России, которые совершают мигранты, напрямую связан с ростом миграционного потока - его следует уменьшить. В данный момент 70% мигрантов неподконтрольны государству, сообщает Кабанов. По словам эксперта, даже за мелкое хулиганство мигрантов нужно выдворять из России «без права возвращения минимум лет на 20».
 
По данным МВД, за первые полгода 2023 года иностранцы совершили в Росии 22,4 тысячи преступлений, это на 6,3% больше, чем в прошлом году.
 
Сейчас выдворить иностранца из страны могут за нарушение миграционного законодательства (работу без патента, несвоевременную постановку на учет, за незаконный оборот и потребление наркотиков). Также мигранту могут запретить въезд в страну, если он уже привлекался к административной ответственности 2 раза за год или более.
 
Также Кабанов считает, что бизнесмены, которые приглашают иностранцев на работу, должны за них отвечать.

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#мигранты
#преступление
#Россия
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