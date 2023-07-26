В Подмосковье в первом кластере ИЖС «Дмитров Дом» построят новые дома

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство еще 137 домов в кластере ИЖС «Дмитров Дом», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В роли девелопера проекта выступает Группа компаний «Самолет».
В проекте строительство 2-этажных домов и 1-этажных коттеджей.
Все дома в кластере оформлены в едином дизайнерском стиле в спокойных природных тонах.
Выдача ключей владельцам домов первой очереди запланирована на конец марта 2024 года.В рамках строительства, специалисты обустраивают прилегающих территорию и строят социально важные объекты инфраструктуры.
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