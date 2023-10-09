В Подмосковье в преддверии зимы закупили более 130 единиц уборочной техники

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Подмосковье в рамках подготовки к зиме закуплено 138 комбинированных дорожных машин взамен старых. На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящими составом регионального правительства и главами городских округов одной из тем стала готовность дорожных и транспортных служб к наступлению зимы.
Таким образом, парк уборочной техники Мосавтодора вырос на 42%. Зимой эти машины используют для уборки снега, а летом переоборудуют в самосвалы. Всего на дорогах региона в зимний период работают более 3,5 тыс единиц техники.
До конца года будет куплено 60 прицепных пескоразбрасывателей. В Подмосковье также подготовят порядка 300 мест для складирования снега.
Читайте также:
В Московской области в 2023 году отремонтируют 4,5 тыс подъездов
В Московской области в этом году капитально отремонтируют 29 детсадов
Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов
До конца года будет куплено 60 прицепных пескоразбрасывателей. В Подмосковье также подготовят порядка 300 мест для складирования снега.
«Важно, чтобы были чёткие алгоритмы, какие места уборки должны быть в приоритете. Вместе с цифровыми технологиями, знаниями, какая трасса убрана, какая машина находится на линии, это сделает эффективность работы заметно выше», – отметил Воробьёв.К зиме также заготовят порядка 1,4 млн тонн противогололёдных материалов.
Читайте также:
В Московской области в 2023 году отремонтируют 4,5 тыс подъездов
В Московской области в этом году капитально отремонтируют 29 детсадов
Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов
Лора Луганская