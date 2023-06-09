В Подмосковье в рамках эксперимента в техногрунт высадили около 100 кустов роз

Фото: МинЖКХ МО
Это часть эксперимента по выращиванию растений в техногрунте, изготовленном в цехе компостирования. Ускоренное перегнивание органических отходов в техногрунт в этом комплексе проходит за 21 день в закрытых туннелях. Туда подаётся кислород, поддерживается определенная температура и влажность.
Эксперимент начался летом прошлого года, когда в два разных грунта обычный и технический – посадили флоксы, пионы, мяту и клеому. Первыми зацвели растения, посаженные в техногрунт. В этом году эксперимент продолжается.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Люберцах провели экологический фестиваль.