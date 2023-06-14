В Подмосковье в рамках нацпроекта БКД отремонтировали 50-ю дорогу

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«Ремонт завершили на участке шоссе от деревни Детково до въезда в деревню Чепелёво. Дорога соединяет несколько городских округов и служит выездом на федеральную трассу М-2. Ежедневно по ней проезжает более 40 тыс автомобилей. Благодаря ремонту проезд к центру Чехова, железнодорожным станциям и другим местам притяжения стал комфортнее», – поделился министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Мытищах начали укладку асфальта на участке дороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково».