В Подмосковье в реестр социальных предприятий внесли 940 организаций

940 индивидуальных предпринимателей и организаций признаны социальными предприятиями по результатам заседания Межведомственной комиссии.

Из общего количества признанных компаний, 275 — подавали заявки впервые за свою работу, а 665 компаний подали повторные заявки и подтвердили свой статус социального предприятия.

С начала текущего года обработали 1015 заявок от субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья, в 75 случаях были получены отказы.





«Московская область продолжает занимать лидирующие позиции по количеству компаний, работающих в социальной сфере. Для комплексного развития социального предпринимательства в регионе предусмотрены различные меры поддержки: субсидии, гранты, льготные кредиты, специальные образовательные программы, а также меры имущественного характера. Например, аренда государственного или муниципального имущества на льготных условиях», — рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнёв.

Узнать подробности об условиях включения в Реестр социальных предприятий Московской области можно на региональном Инвестиционном портале.

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