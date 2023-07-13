В эти выходные Госавтоинспекция проведет рейды в более 300 местах притяжения

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Это зоны отдыха, пляжи, парки, общественные территории, СНТ и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ведомство сообщает, что дежурства в местах притяжения продлятся до конца лета.
Во время рейдов, сотрудники администраций муниципалитетов информируют жителей о важности соблюдения правил дорожного движения и пресекают вождение в нетрезвом виде.
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтёрами патрулируют территории СНТ, дачные кооперативы, деревни, места массового отдыха, чтобы предупредить и пресечь правонарушения. Особое внимание уделяется юным участникам движения, которые пользуются велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.Читайте также:
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