В Подмосковье выдано более 26 тысяч льготных ипотек по программам с господдержкой

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— лимит кредитования для IT-специалистов увеличился с 240 до 500 миллиардов рублей;
— лимит на новостройки повысился с 4,5 до 5 триллионов рублей;
— лимит кредитования по семейной ипотеке повысился с 3,1 до 3,4 триллионов рублей.
«Льготные ипотечные программы пользуются популярностью в Московской области. Всего с начала года в Подмосковье было выдано более 26 тысяч льготных ипотечных кредитов. Общий объём предоставленных средств — более 150 миллиардов рублей. Жители Московской области могут воспользоваться такими федеральными программами, как семейная ипотека, льготная ипотека и ипотека для ИТ-специалистов. При этом на прошлой неделе для ИТ-специалистов были отменены требования к зарплате для заёмщиков до 36 лет», — рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.В Московской области по программе ипотечного кредитования для специалистов было выдано 296 сертификатов.
Получить ипотечный кредит по льготной ставке до 8% в новостройке может любой гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетнего возраста.
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