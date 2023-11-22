В Подмосковье вылупился птенец краснокнижного орлана-белохвоста

Фото: Минэкологии МО
В Москворецком пойменном заказнике обнаружили гнездящуюся пару орланов-белохвостов, которая успешно вывела птенца. Такие результаты дал мониторинг редких видов для ведения Красной книги Московской области в 2023 году, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«В этом году эти птицы также отмечались в Луховицком городском округе. Частота встреч орлана-белохвоста на территории области свидетельствует о стабильном состоянии популяции. В последние годы в регионе, по оценкам специалистов, гнездится около 10 пар этих птиц. Орланы-белохвосты играют важную роль в экосистеме, контролируя популяцию рыбы и водоплавающих птиц, помогая поддерживать баланс в природе», – отметил Фирсов.Орлан-белохвост занесён в Красную книгу Московской области как гнездящийся вид, находящийся в области на грани исчезновения. Кроме того, эта птица внесена в Красную книгу России.
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Лора Луганская