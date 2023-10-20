В Подмосковье выполнили план установки детских площадок на 2023 год

Фото: Минблаго МО
Программа установки детских площадок по программе губернатора Подмосковья на текущий год выполнена, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. В 39 городских округах Московской области установили 132 игровых комплекса.
По данным министерства, работы в этом году начались в мае, а завершились в сентябре.
Программу по установке больших детских площадок 10 лет назад инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. За это время в регионе появилось более 1,5 тыс новых детских игровых зон.
Площадь губернаторских площадок 300 или 450 кв м. На них установлено большое количество игровых элементов для детей разных возрастов. Новые игровые комплексы оснащены ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными игровыми элементами.
В этом году подмосковные детские площадки посвящены таким темам, как «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другим. Рядом устанавливают лавочки. Для безопасности территорию оборудуют системами наружного освещения и камерами видеонаблюдения.
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Программу по установке больших детских площадок 10 лет назад инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. За это время в регионе появилось более 1,5 тыс новых детских игровых зон.
В этом году подмосковные детские площадки посвящены таким темам, как «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другим. Рядом устанавливают лавочки. Для безопасности территорию оборудуют системами наружного освещения и камерами видеонаблюдения.
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Лора Луганская