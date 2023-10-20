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В Подмосковье выполнили план установки детских площадок на 2023 год

20 октября 2023, 15:54
Фото: Минблаго МО

Фото: Минблаго МО

Программа установки детских площадок по программе губернатора Подмосковья на текущий год выполнена, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. В 39 городских округах Московской области установили 132 игровых комплекса.
По данным министерства, работы в этом году начались в мае, а завершились в сентябре.

Программу по установке больших детских площадок 10 лет назад инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. За это время в регионе появилось более 1,5 тыс новых детских игровых зон.


Площадь губернаторских площадок 300 или 450 кв м. На них установлено большое количество игровых элементов для детей разных возрастов. Новые игровые комплексы оснащены ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными игровыми элементами.

В этом году подмосковные детские площадки посвящены таким темам, как «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другим. Рядом устанавливают лавочки. Для безопасности территорию оборудуют системами наружного освещения и камерами видеонаблюдения.

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Яндекс рассказал, за что может кинуть пассажира такси в бан
В Яндексе назвали причины блокировки пассажиров и водителей такси
20 октября 2023, 15:19

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Пассажиров и водителей такси могут заблокировать из-за низкого рейтинга или нарушения правил. Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе Яндекс GO.
Рейтинг с оценкой учитывается при рассмотрении спорных и конфликтных ситуаций. Так, водителю могут ограничить право брать заказы при низкой оценке. 
«Водитель теряет возможность получать заказы, когда его рейтинг опускается до 4,5 баллов, в повышенных тарифах порог рейтинга выше. Пассажиров это тоже касается: если на пользователя постоянно жалуются водители, например, за угрозы и оскорбления, ему могут ограничить доступ к приложению», — отметили в компании. 
Также пассажирам могут отказать в заказе, если у него не погашен долг от предыдущей поездки. При этом, блокируется и возможность оплаты за наличные. 

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#такси
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Серпуховские студенты участвуют во Всероссийской образовательной программе
20 октября 2023, 15:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Студенты из губернского колледжа Серпухова приняли участие во Всероссийской образовательной программе «Всероссийский кубок педагогических отрядов «Огонек». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Программа проходит на базе всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае.

Представители педагогического отряда  «Путевка в жизнь» выиграли в дистанционном этапе кубке  программы в августе 2023 года. Ребята являются единственными участками с Московской области.

Программа рассчитана на две недели за которые студенты обменяются навыками 
отправился во и практиками, поучаствуют в тренингах и мастер-классах.

Стоит отметить, что во время работы на чемпионата по профессиональному мастерству будущие педагоги смогут сформировать у себя все необходимые навыки профессиональных компетенции и качества для вожатого детского оздоровительного лагеря.

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#серпухов
#подмосковье
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Подмосковным автомобилистам рекомендовали начать готовиться к зиме
20 октября 2023, 15:03

Фото: Минтранс МО

Подмосковный Минтранс призвал автомобилистов в ближайшие дни начать готовить свои автомобили к зиме. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные температура в Московском регионе местами снизится до -6°С, ожидаются осадки, на дорогах ночью и утром возможна гололедица.
«Заменять летнюю резину на зимнюю рекомендуют при среднесуточной температуре 5°С, которая как раз прогнозируется в предстоящие две недели. При более низких температурах летние шины теряют эластичность, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. Управление автомобилем даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь увеличивается в несколько раз», – отметили в министерстве. 
Там напомнили, что водителям необходимо также проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумуляторные клеммы, поставить новые свечи, масляный фильтр, смазать замки. 

Также нужно заменить технические жидкости, колодки, сделать антикоррозийную обработку, установить зимние дворники и залить незамерзающую жидкость.

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#московская область
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Россиянам рассказали об изменении правил входа на портал «Госуслуги»
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательна для всех россиян
20 октября 2023, 15:03

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной для всех пользователей. В распоряжении РИА Новости имеется документ постановления правительства.
До текущего момента двухфакторная аутентификация была обязательна только для новых пользователей портала, а также тех, кто восстанавливал свой аккаунт. Такие правила были введены 1 октября. 

Теперь для входа на портал необходимо, помимо ввода логина и пароля, дополнительно подтверждать свой вход через одноразовый код, который поступит на телефон через смс, код из приложения, работающего с одноразовыми кодами, или с помощью биометрии.

Уточняется, что пользователь самостоятельно выбирает способ подтверждения входа и даёт доступ порталу к той или иной личной информации.

Двухфакторная аутентификация введена для защиты от взлома аккаунтов пользователей.

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#портал
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Жителей Подмосковья предупредили о новом мошенническом способе получения их данных
20 октября 2023, 14:45

В Московском регионе участились попытки мошенничества, для получения персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений. Об этом предупредили в Управлении ФСБ России по городу Москве и Московской области.
«Применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Они связываются с руководством госучреждений, направляя фейковые запросы в мессенджерах, и требуют предоставить анкетные данные и сведения о доходах сотрудников», – говорится в сообщении.
Получив эту информацию, злоумышленники связываются с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и убеждают граждан оформить кредиты в банках либо совершить сделки по продаже имущества.
 
В УФСБ напомнили, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети. Все мероприятия сотрудники проводят лично с предъявлением служебного удостоверения.
 
При попытке предполагаемых мошенников связаться с гражданами посредством электронной почты, соцсетей и мессенджеров нужно прервать общение и связаться с дежурной службой ФСБ России по телефону 8-800-224-22-22. Можно также позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщить о случившемся. 
 
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#мошенники
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#подмосковье
#московская область
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Ozon добровольно уйдёт с американской биржи
Ретейлер Ozon решил добровольно уйти с американской биржи NASDAQ
20 октября 2023, 14:27

Фото: iStock/vittaya25

Российский ретейлер Ozon принял решение добровольной уйти с американской биржи NASDAQ, следует из сообщения компании.
Отмечается, что Ozon уведомил американскую биржу о решении исключить свои депозитные акции и снять их с регистрации комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

Ретейлер собирается подать документы об уходе с американской биржи до 30 октября 2023 года. Решение вступит в силу через 90 дней после подачи заявки.

В компании добавили, что уход с биржи не окажет влияния на финансовую устойчивость компании.

Напомним, что торги российскими акциями на бирже NASDAQ были приостановлены 28 февраля 2022 года. В марте этого года биржа заявила о об уходе акций нескольких компаний из России, в том числе и Ozon. Ретейлер пытался дважды добиться принудительного ухода с биржи, однако NASDAQ отказала компании.

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#биржа
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#сша
#компании
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Стало известно, какие курсы больше всего интересуют россиян
Исследование: Россияне больше всего интересуются курсами IT и по психологии
20 октября 2023, 14:25

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Аналитики платформы «Академика» провели исследование, благодаря которому стало известно, что россияне больше всего интересуются курсами по программированию и психологии.
Так, по числу учащихся лидером стало направление по программированию на языке Python. Также люди интересуются теорией вероятности и, видимо, в этой связи, английским языком.

Как передаёт RT, весьма популярна среди россиян психология, поскольку в последнее время возрос спрос на осознанность и самопознание.

Ранее сообщалось, что наиболее популярными направлениями для зимнего отдыха у россиян стали Москва, Сочи и Байкал. При этом, согласно опросу, лишь 25% россиян намерены брать отпуск зимой, из них 14% будут отдыхать дома, 5% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей.

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#спрос
#россияне
#психология
#it
#образование
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Социальные выплаты жителям Подмосковья проиндексируют с нового года
20 октября 2023, 14:16

Фото: Istockphoto / Professor25

В Московской области с нового года социальные выплаты проиндексируют на 5,6%, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Таким образом, по её словам, минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей.
При этом размер единого пособия на детей, по словам министра, составит от 8,8 тыс до 17,7 тысяч рублей. Оно выплачивается в трёх размерах, в зависимости от дохода семьи. 
«С нового года выплаты в увеличенном размере получат свыше 280 тыс жителей региона. Также с этого года по решению губернатора неработающим пенсионерам старше 65 лет выплачивается ежемесячная доплата к пенсии до 18 тыс рублей. Для получения этой выплаты они должны проживать в Подмосковье более 10 лет», – пояснила Болатаева.
Другое условие для доплаты к пенсии – пенсионер должен быть одиноко проживающим или проживающим в семье с супругом-пенсионером или ребёнком до 18 лет, либо ребёнком-инвалидом старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия ребёнка.
 
Как пояснили в министерстве, индексация социальных выплат проводится ежегодно для повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тех, кто в ней нуждается. Сейчас размер минимальной пенсии в регионе составляет 14,8 тыс рублей, единого пособия на детей – 8,4-16,7 тыс.

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#подмосковье
#московская область
#выплаты
#индексация
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
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Песков прокомментировал дело против журналистки «Радио Свобода»*
Песков заявил, что в Кремле не следят за делом журналистки «Радио Свобода»*
20 октября 2023, 13:58

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом против журналистки «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, в России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно», — ответил на вопрос представитель Кремля. 
Песков также отметил, что в отношении граждан США, нарушающих закон, принимаются необходимые законные меры.

Напомним, журналистку «Радио Свобода»* Курмашеву задержали в Казани и вдвинули обвинения о нарушении закона об иностранных агентах. Журналистка задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента.) По данной статье ей может грозить наказание в виде штрафа размером до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы или лишение свободы сроком до 5 лет.

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