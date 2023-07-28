В Подмосковье впервые применят систему дистанционного голосования

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Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на официальном сайте Избирательной комиссии Московской области.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
Герой Российской Федерации, космонавт Олег Кононенко рассказал, как будет принимать участие на выборах губернатора в этом году.
«Сейчас я готовлюсь к своему 5 полету. Стартовый день назначен 15 сентября, а это означает, что 10 сентября я буду находиться в городе Байконур в Казахстане. Поэтому лично посетить избирательный участок я не смогу. В августе у меня медицинская комиссия, экзамены, отъезд, предстартовая подготовка. Поэтому дистанционное электронное голосование лично для меня и я думаю, для всех жителей, будет очень удобно и просто», — рассказал Герой России, космонавт Олег Кононенко.В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня. В эти сроки необходимо зайти на «Госуслуги», следуя инструкции, подтвердить свою личность с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать.
Также в Подмосковье работает система «Мобильный избиратель», которая по предварительному заявлению позволяет проголосовать на участке по месту фактического нахождения.
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