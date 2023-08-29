В Подмосковье впервые пройдёт форум старост сельских населённых пунктов

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В Московской области впервые в истории региона пройдёт форум «Старосты Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики региона, которое проводит мероприятие.
Собрание старост сельских населённых пунктов юга Подмосковья, представителей муниципальной власти и Мособлдумы состоится 30 августа в городском округе Ступино. Цель форума – обмен опытом, информирования об изменениях в текущем законодательстве, обсуждение вопросов в сфере ЖКХ и работы системы «Добродел».
Найти новую форму взаимодействия между подмосковными старостами и властью министерству поручил Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На встрече с активными жителями сельских населённых пунктов в Солнечногорске главу региона попросили организовать межмуниципальные собрания и выездные встречи. Глава региона поддержал идею, поставил задачу продолжать развитие института старост и в этом направлении.
Место проведения форума выбрано неслучайно: именно по инициативе старост городского округа Ступино в мае был учреждён День сельского старосты Московской области. Нынешний форум станет первой встречей со старостами Подмосковья. В дальнейшем такой формат охватит все муниципалитеты.
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Найти новую форму взаимодействия между подмосковными старостами и властью министерству поручил Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На встрече с активными жителями сельских населённых пунктов в Солнечногорске главу региона попросили организовать межмуниципальные собрания и выездные встречи. Глава региона поддержал идею, поставил задачу продолжать развитие института старост и в этом направлении.
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Лора Луганская