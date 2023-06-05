В Подмосковье впервые в России искусственный интеллект научат искать потерявшихся питомцев

Фото: Минсельхозпрод МО
Люди, потерявшие или нашедшие животное, смогут загрузить фотографию питомца в нейросеть, а искусственный интеллект сравнит снимки.
«Разработчик системы распознавания лиц выпустил первую версию системы распознавания домашних животных и готовится к её тестированию. Среди пилотных регионов будет и Московская область. Летом планируем начать использовать искусственный интеллект для отслеживания бездомных собак. Впоследствии система сможет помочь и в поиске домашних животных», – рассказали в министерстве.Уточняется, что нейросеть будет собирать информацию с камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», анализировать полученные изображения и фиксировать животных, попадающих под критерии визуальной оценки элементами искусственного интеллекта. Среди них - наличие рядом хозяина, наличие поводка, намордника, перемещение животного в стае.
Данные будут передаваться для организации безопасного отлова собак. Животных будут помещать в приюты и чипировать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье с начала года поймали более 4,7 тыс бездомных собак.