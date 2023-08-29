В Подмосковье введут 13 крупных спортивных объектов в этом году

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Строительные работы в отношении 7 объектов идут в рамках региональной госпрограммы, а 6 спортивных объектов строят инвесторы.
— бассейн «Родина» в Химках;
— капитально отремонтированный спортивный комплекс «Черноголовка»;
— физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом в Марфино в городском округе Мытищи.
Также, на территории Подмосковья построили 5 спортивных объектов за счёт инвесторов:
— ледовый центр в городском округе Наро-Фоминск;
— центр пляжных видов спорта в Ленинском округе;
— спортивно-игровой комплекс в городском округе Балашиха;
— детский футбольный центр в муниципалитете Клин;
— уникальный спортивный комплекс для гребного слалома в Сергиево-Посадском городском округе.
«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы разговариваем с людьми и знаем, что запрос на современные спортивные площадки, бассейны, стадионы есть во всех территориях Подмосковья. Решение очевидно — нужно больше новых объектов, поэтому мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На ближайшее время намечается открытие спортивного комплекса с бассейнами в городском округе Мытищи, строительные работы ведутся в отношении 6 спортивных объектов, которые строят за счёт внебюджетных источников финансирования.
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Алиса Сергиенко