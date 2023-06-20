В Подмосковье ввели в эксплуатацию новые здания

На минувшей неделе Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов и 14 нежилых объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Разрешения на ввод в эксплуатацию получили: 2 многоквартирных дома на 1632 квартиры в жилом комплексе «Восточное Бутово» деревни Боброво и 2 многоквартирных дома на 853 квартиры в жилом комплексе «Видный берег 2» деревни Сапроново Ленинского округа и многоквартирный дом на 528 квартир в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске.

Среди нежилых объектов можно выделить: магазин в Дмитровском округе и в Раменском округе, складское здание в городском округе Фрязино, автостанцию в Бронницах, свиноводческий комплекс в Серебряных Прудах и другие.