В Подмосковье за 100 дней до старта Всемирного фестиваля молодёжи провели флешмоб

Фото: МИСК МО
В Жуковском 21 ноября отметили символическую точку отсчёта – 100 дней до старта Всемирного фестиваля молодёжи. Волонтёры, молодогвардейцы и студенты провели флешмоб, выстроившись в цифру 100, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Всемирный фестиваль молодёжи – отличный повод для ребят узнать много нового и интересного, поделиться опытом и завести друзей их всех уголков мира. 350 человек отправятся в Сочи в составе подмосковной делегации, а 90 наших волонтёров будут помогать проводить фестиваль», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.Московская область вошла в число регионов страны, куда приедет иностранная молодёжь познакомиться с историей, культурой и обычаями России.
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Лора Луганская