В Подмосковье за 3 месяца построят склад для хранения 50 тыс. тонн мяса и рыбы

Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства склада с низкотемпературным режимом хранения в деревне Радумля в городском округе Солнечногорск.

Строительные работы на объекте начались в середине июля текущего года. Застройщиком выступает компания «МУЛЬИКОЛД».

На сегодняшний день на объекте выполнены работы по установке конструктива здания и ограждающих конструкций. Идёт внутренняя отделка, монтаж внутренних инженерных систем и проводятся работы по благоустройству.





Строительная готовность объекта составляет 81 %.

В здании склада площадью более 16 тыс. квадратных метров будет храниться мясо и рыба. Здесь установят 4 морозильные камеры вместимостью 65,5 тысяч паллет. Единовременно на складе можно будет хранить 50 тысяч тонн замороженной продукции.

Строительство склада началось благодаря подписанному соглашению на ПМЭФ-2023 между ООО «Мультиколд» и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

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