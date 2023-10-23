В Подмосковье за год благоустроили 59 общественных территории

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В Московской области за 2023 год было благоустроено 59 общественных территорий, парков и лесопарков.
За 2023 год в регионах Подмосковья облагородили 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 22 парка и 6 набережных.
По поручению губернатора Московской области была кратно увеличена программа крупных и значимых объектов Подмосковья. По сравнению с 2019 годом показатель увеличился до 30 объектов. Кроме этого, были открыты 3 скейт- парка в г.о. Домодедово, Сергиево-Посадский и Талдомский, 2 крупные детские игровые зоны в Мытищах и Богородском, и 2 спортивных стадиона в Балашихе и Наро-Фоминске.
Стоит отметить, что в этом году были благоустроены 24 территории, прилегающие к МЦД. Также продолжаются работы по созданию катков с искусственным льдом. Всего будет пять стационарных катков и 3 арендных.
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«Московская область уже несколько лет подряд находится в тройке лидеров по качеству городской среды. У нас действительно виден значительный рост по индексу качества. До 25 декабря мы реализуем все мероприятия по дорожным картам», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стоит отметить, что в этом году были благоустроены 24 территории, прилегающие к МЦД. Также продолжаются работы по созданию катков с искусственным льдом. Всего будет пять стационарных катков и 3 арендных.
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Мира Полтева