В Подмосковье за год расчистят 40 водоёмов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в 2023 году в рамках программы «100 прудов и озёр» планируют расчистить 40 водоёмов в 28 городских округах. С начала года в регионе уже расчистили 14 водоёмов, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
В работе – ещё семь водных объектов. Самый крупный – озеро Новоникольское в Шаховской площадью 35 га.
Читайте также:
В рамках программы «100 прудов и озер» расчистили уже 14 водных объектов
Роспотребнадзор признал пригодным для отдыха 41 подмосковный пляж
Спасатели Мособлпожспаса напоминают жителям Подмосковья о правилах безопасности на воде
Лора Луганская