В Подмосковье за исследования истории наградили юных архивистов

Фото: Мингосуправления МО
«В Подмосковье проходит оцифровка архивов. В электронный вид перевели все метрические книги региона – самые старые документы в любом архиве. Поиск информации становится удобнее, быстрее и комфортнее. Но чтобы в «цифру» попали достоверные сведения, нужно изучить оригиналы архивных документов. Именно это делают участники конкурса: находят и изучают источники, сохраняют историческую память», – сказала замминистра Государственного управления, информационных технологий и связи региона Екатерина Пещерская.Конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист» проводится в Подмосковье с 2014 года. Его цель – формирование у подрастающего поколения чувства любви к Родине, стремления изучать историю России и родного края.
Лауреаты были награждены дипломами, а их руководители – почётными грамотами министерства.
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